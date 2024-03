Mordida de Beatrice Luzzi

o Grande irmão Terminou em vitória Pérola Fatero É hora de olhar para frente. A vencedora da 17ª edição do reality show, Alfonso Signorini, falou pela primeira vez sobre seu futuro com… Mirko Brunetti Depois de conhecer a casa mais espiada da Itália. Em entrevista ao semanário deNa verdade, a ex de Jevina disse que queria distanciar sua história de amor da “realidade” (que o público descobriu em… Ilha da Tentação No verão passado) fora dos holofotes, procurando por alguns Privacidade. A grande festa de fim de ano foi arquivada namorada – do qual ele não participou Peres Loziestá muito decepcionada com esta edição – então Perla está pronta para planejar seu futuro com Mirko, mas ela é justamente a atriz e ex-rosto de Ele vive para Não acredite nesse relacionamento. Na verdade, a “rival” de Perla deixou claro que não vê amor entre os dois, mas apenas uma estratégia que ajudou a ex-Jevina a vencer. Vamos descobrir o que eles disseram e Todos os detalhes.





Grande irmãoPerla e Mirko perguntaram

Depois da grande festa realizada ontem para comemorar o fim do… Grande irmãovencedor da décima sétima edição do reality show Pérola Fatero Pronto para pensar Planos futuros. Entrevista por deNa verdade, o ex de Jevina falou sobre seu relacionamento com Mirko Brunettieles foram abraçados novamente pela primeira vez fora de casa na Itália depois de um longo e Infinito para frente e para trás Qual ficou entre as dinâmicas mais comentadas no último lançamento namorada. “Perla venceu principalmente porque sempre foi ela mesma e, portanto, é alguém em quem você deve acreditar, e é nisso que sempre acreditei”, disse Mirco à revista semanal de Alfonso Signorini.Nossa escolha de não ficarmos juntos não foi por falta de amorProvámo-lo durante os 20 dias que passámos juntos no Conselho: houve entendimento entre nós e houve cumplicidade. “Havia amor, havia tudo.”

depois aproximação Na casa mais espionada da Itália, o casal finalmente encontra o caminho de volta Serenidade Ela está pronta para compartilhar seu futuro: “A convivência será uma convivência para as crianças, vamos tentar nos divertir, nos encontrar, quem sabe em outro lugar” Perla assumiu. Mirko Brunetti explicou que a intenção era ficar fora dos holofotes por um tempo: “O próximo passo será voltar à vida normal. Tudo foi compartilhado e agora queremos um pouco de nós: um pouco de privacidade, admito que desejamos: temos muitos meses para olhar para trás“.

Gravura de Beatrice Luzzi

Se agora parece que Perla e Mirko estão prontos para um futuro juntos, então, por outro lado, Beatriz Luzzi Ele não escondeu que estava alimentando os deuses Dúvidas Sobre o casal. “Acredito no amor entre Perla e Mirko? Não acredito muito, acho que eles se aproximaram porque perceberam que seria apreciado“Ele explicou ao semanário de Atriz, muito decepcionada com esta edição de Grande irmão Ele foi derrotado apesar das expectativas a seu favor. A face anterior de Ele vive Ele não negou que viu uma boa dose de estratégia nessa história de amor: “No início eu não era o ‘Team Perla’ porque acreditei no que Mirko dizia, que era que eu estava apaixonado por Greta, e também aos olhos de Perla eu vi mais. Obviamente, dois deles jogaram e venceram. Depois havia outros times contra mim, mas tudo bem. “Sinto pena dos meus filhos e temo que eles fiquem desapontados.”