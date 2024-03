Canet faz uma oferta e Aldeguer complica sua vida

O Campeonato de Moto2 disputa-se em Portimão, onde o sucesso foi para Aaron Canet, à frente de Roberts e Gonzalez. Aljeer IV.

Nunca há nada aborrecido quando uma equipa de Moto2 está em pista e o Grande Prémio de Portugal foi uma confirmação importante nesse sentido. Aaron Kanye conquistou sua primeira vitória da temporada Com performance ao mais alto nível, desde os primeiros compassos até ao voo final.

No entanto, ele deu-lhe uma boa mão Alonso Lópezque desperdiçou tudo na liderança ao cair no chão, num dia em que poderia ter conseguido a sua primeira pequena reta no ranking mundial. O segundo lugar foi para Joe Roberts que venceu Manuel GonzalezO primeiro colocado que não ultrapassou o nível mais baixo do pódio.

o quarto Fermín Aldeguerretalvez o melhor talento da Moto2, foi retardado por uma penalidade dupla ao longo de uma volta, devido a um início rápido. O quinto colocado é Ai Ogura, à frente de Sergio Garcia e Celestino VittiEnquanto o oitavo lugar Alberto Arenas. Para completar os dez primeiros, encontramos Marcos Ramírez E Somkyat Chantra. Apenas 12h Tony Arbolino Agora em queda livre

Moto2, Aldeguer e Alonso perdem muito

O segundo encontro sazonal da Moto2 é em Portimão, onde se realiza o Grande Prémio de Portugal. O fugitivo Manuel Gonzalez assinou o primeiro lugar completo com um novo históricoanterior Fermín Aldeguerreque acabou de assinar Ducati, com quem correrá no MotoGP. A primeira série completa Aaron Kanyeseguido pela Alonso López, Joe Roberts E Alberto Arenas.

Primeiro, o chute de Aldeguerre foi perfeito e ele ficou em primeiro lugar, seguido por Ed Lopez eu ogura, Tony Arbolino fez uma boa largada, subindo de 12º para 8º. Na segunda volta, Lopez impôs um ataque muito agressivo e assumiu a liderança, com Arenas estabelecendo o recorde, num grupo líder muito compacto.

Após algumas etapas, há um desenvolvimento notável. Com Aldeguer sendo penalizado com dupla penalidade de volta longa por Jump Start. O primeiro foi descontado quase de imediato e viu-se cair para 11º, numa corrida completamente arruinada por essa decisão. Lopez e Kanye tentam aumentar a potência e esticar, mas as flutuações estão sempre ao virar da esquina, e no meio da corrida o impensável acontece.

na verdade, Lopez desliza facilmente enquanto dirigedevemos dizer adeus à tentativa de fuga, confirmando a presença da Moto2 que nunca deixa de surpreender. Joe Roberts Ele vence Gonzalez, enquanto Aldeguer inicia uma recuperação extraordinária após cobrar pênaltis. No final, Kanye ganha clara vantagem, ao cumprimentar a torcida com o pé na última curva. Roberts é ideal para o segundo lugar, atrás de Gonzalez e Aldeguer, que sofreu uma grave queda de pneus nas últimas voltas e teve que se contentar com o quarto lugar. Próxima reunião em Austin em três semanas.