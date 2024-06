Classificações de TV na quarta-feira, 26 de junho: Quem ganhou o jogo da Geórgia

Avaliações de TV, dados da Auditel da noite passada atualizar 27 de junho de 2024





Com uma quota de 29,7%, o jogo Geórgia-Portugal Euro 2024 transmitido pela Rai1 venceu a corrida de audiência. A série Davos 1917 transmitida pelo Canale5 estagnou em 7,1%, superando também Chi l’ha visto? Que atinge uma participação de 12,4% na Rai3. Todos os dados da Auditel de ontem, quarta-feira, 26 de junho.

No início da noite de ontem, Quarta-feira, 26 de junhoForneceu aos telespectadores programas de entretenimento, eventos esportivos, séries de televisão e programas aprofundados. Rai1 sugeriu a partida Geórgia – Portugal Valido para Campeonato Europeu 2024. Canale5 transmitiu a série Davos. Na Rai3, o encontro habitual com quem viu? Programa apresentado por Federica Ciarelli. Vamos ver quem conseguiu vencer o Concurso de Público e Dados Auditel de quarta-feira, 26 de junho.

Desafio de audiência de TV entre Geórgia, Portugal e Davos. Quem assistiu?

No início da noite de quarta-feira, 26 de junho, Rai1 deixou espaço em campo para o Campeonato Europeu de 2024. Geórgia – Portugal. A partida terminou 2 a 0, classificando a Geórgia para as oitavas de final. O evento desportivo foi assistido por 5.391.000 espectadores, representando 29,7%, e foi o programa mais visto da noite. Canale 5 transmite o terceiro episódio da primeira temporada da série Davos. A série de TV estrelada por Dominic Davenport, David Cross, Janet Hine, Anna Schenz e Hanspeter Müller-Drossart recebeu críticas decepcionantes. Apenas 1.207 mil espectadores, 7,1%. Na Rai3, a data é com quem viu?. O programa de Federica Ciarelli, que trata de desaparecimentos ou notícias ainda não esclarecidas, foi assistido por 1.873 mil telespectadores, ou 12,4%.

Classificações de TV para outras redes públicas, dados da Auditel da noite passada

Vejamos agora outras propostas de redes públicas. Rai Broadcast2 Investigador de dança. O filme é estrelado por Lasse Chabert, Will Kemp, Bettina Paris, Natasa Babić e Diego Valrav e foi assistido por 944 mil espectadores, ou 5,2%. Italia1 entreteve os espectadores com o show Giuseppe Giacobazzi: Grande variedade No qual participaram 980 mil espectadores, com uma quota de 5,3%. A Rete4 dispõe de um espaço para mais informações sobre A área branca. O programa de Giuseppe Brindisi atraiu 647 mil espectadores com 5% de share.