“Não há estúdios de TV, equipe VIP e NIP.” Aqui está a concorrente número um, uma ex-dançarina

Ilary Blasi Ele está voltando para apresentar um reality show, mas não é o Big Brother VIP. Segundo alguns rumores, demorará algumas semanas, especificamente 3, quando Pier Silvio Berlusconi apresentará a programação da Mediaset para a nova temporada de TV e finalmente poderá revelar o retorno de Blassie ao topo do reality show: a toupeira.

O famoso reality show, depois de diminuir de temporada para temporada, retornará na primavera de 2025, como previu o próprio Biscione: “Agora a Ilha da Tentação voltará, depois o Big Brother e no próximo ano La Talpa”. Já se fala de uma primeira concorrente que é um rosto muito conhecido na televisão, principalmente pela sua participação no Dancing with the Stars.

Rumores

Alberto Dandolo revela alguns detalhes da nova versão de La Talpa a Oggi: “A ex-Sra. Totti se prepara para uma nova experiência televisiva: será a apresentadora do reality show La Talpa. Também entre os concorrentes está uma ex-dançarina do “Dancing with the Stars”, Sara Cruz».

E mais uma vez, segundo suas indiscrições, a edição do próximo ano será especial: “É suposto voltar na primavera, e houve inspeções na Úmbria, e a produtora quer um elenco VIP e a companhia (Mediaset, editor ) quer um elenco misto. Composto por VIPs e Nips. O remake não terá estúdio de TV e será todo gravado, como Ilha da Tentação.”

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo em

Leggo.it