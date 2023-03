Direitos e não discriminação, festa TorinoSette com os namorados

Uma foto de Caterina Caselli está pendurada nas paredes da entrada do Le Roi Dancing, para dar as boas-vindas. E numa noite como esta, não há melhor acolhida do que aqueles que, engenhosamente na vanguarda com um capacete de ouro que fez história, afirmaram: “Ninguém pode me julgar”. Torino Sette Live no Le Roi Dancing na via Stradella fala sobre direitos civis. Os que foram adquiridos e os que ficam desprovidos de direitos, pelos quais devemos lutar, brigar, negociar. “Dir(it)ty Dancing”, nasceu em colaboração com o Festival Lgbtq+, através de talk shows, storytelling e animação musical. Esta é a terceira data do Torino Sette Live, depois de esgotar em Ogr e «o primeiro evento em Cavallerizza e depois de se apresentar com orgulho em junho», recorda a gerente do TorinoSette, Tiziana Platzer. Falamos de direitos. Porque sim, ainda é necessário. E não se pode dizer o suficiente – repete vigorosamente o vice-diretor do La Stampa, Marco Zatrin – Todas as manhãs acordamos indignados e com raiva ao pensar que todas as manhãs alguém acorda, acorda, começa a brigar, obstruir, insultar, atacar, violar, humilhar, abusar e até matar outra pessoa porque ela não é como ela.” Direitos, como identidades, “adicionam, não cancelam”.

Vladimir Luxoria explica: «A Itália é um país bonito, mas em questões de direitos civis corre o risco de ficar isolado. Basta cruzar os Alpes e descobrir que existem países como Espanha, Portugal e Canadá para descobrir fatos diversos. Se uma pessoa quer ser pai, quem decide quem tem um certificado de paternidade válido? ». Mas não, não é hora de desistir. “É o momento de luta para restaurar a identidade de uma nação em que o direito à igualdade prevalece para a Itália.”

Luxuria está hoje em Milão para liderar a manifestação contra a suspensão imposta ao município para registrar filhos de casais homossexuais. Este governo não eliminará as famílias arco-íris, mas tornará as coisas mais difíceis. Desconta nos pequeninos. Desta vez, pego uma frase de Salvini e digo: “Tire as mãos das crianças”.

Intona Clandestino de Manu Chao foi completamente revisitado. Luca Moreno na guitarra, Pia Zanin no violoncelo. O texto fala de Maddalena, que foi criada por duas mães, e Emmanuelle por dois pais. “Não somos meio crianças, estamos na sociedade.” E o refrão que resume tudo: “Sou mãe, sou italiana, sou cristã, sou muçulmana, sou budista, sou ateia, sou lésbica, sou trans, sou gay, sou não sou bi, sou humano.” Ontem é geminada com o 37º Lovers Film Festival, exatamente um mês após a abertura. Porque Turim, diz Vladimir Luxuria, “é inteiramente uma cidade de direitos”.

Cantamos no Le Roi, onde permanece a lendária rosa piano de Fred Buscaglione. Vinnie Maracas interpreta “Sou Don Quixote, sou Dylan Dog, não sou daqui” e então Serena Bongiovanni chega com comédia stand-up. e a acusação, a sarcástica, a engraçada, a contundente, dos estereótipos físicos impostos pela sociedade, ao patriarcado. Direitos são cantados e refletidos. Com a história de Eunice Newton Foot, uma ecóloga do século XIX, uma das primeiras sufragistas e pioneira nos estudos no campo da ciência do clima. Narrado por Nicholas Lozzetto, autor da coluna To7 de Verdi Speranza.

Negar direitos. E homem pisoteado. Este é o testemunho de Deniz Kivag, Pegah Salimpour e Maryam Moin Nafaziri, os ativistas “iranianos em Turim”. Todos os sábados eles se reúnem na Praça Castello para protestar contra o regime dos aiatolás: “Nós nos reconhecemos em um Irã democrático”. Eles falaram sobre a “revolução”. A Geração Z é teimosa, determinada, corajosa: não vamos desistir até que este governo de terroristas caia.” DJ Vespa. Dançamos juntos.” Ninguém pode me julgar. Todos têm o direito de viver da melhor maneira possível”. Vamos nessa.