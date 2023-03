Ilari Blasey foi humilhado por Noemi Bocchi? Foto: Caso Inédito

Um capítulo novo, excitante e ardente na diatribe de Bean Ilary BlaseyE Francesco Totti E Naomi Bocchi. Nesse caso, mensagens transversais são trocadas especificamente entre o apresentador do Mediaset, a nova paixão de Pupone, e o ex-capitão de Roma.

A questão é que Blassie postou uma foto dela mesma no Instagram alguns marshmallows Close up: uma história, de Milão onde Blassie está nestes dias para reuniões e filmagens em vista do início da próxima edição dailha famosao primeiro episódio está programado para ser realizado no Canal 5 no dia 17 de abril.

Bem, o ponto é que Exatamente 1 hora depois deste postNoemi Bocchi também compartilhou uma foto nas redes sociais em que aparecem marshmallows, ou seja, as famosas balas de açúcar em formato cilíndrico.

Obviamente, as redes sociais enlouqueceram: Noemi Bocchi respondeu a Ilary Blasi? Ele a levou para passear? O que está por trás disso? É simplesmente o meio favorito de seus filhos? Um mistério profundo, mas a suspeita de que Bocchi tinha algum tipo de resposta não é nada estranha.