Mara Venier, momentos de medo por seu grande amor: como ela está agora após o infarto

“Meu amor não me assustou!”: Assim, a Dona de Domingo recorreu ao seu “amor”, que tinha problemas de saúde.

Mas de quem estamos falando? Mara Venier – Nossa Senhora do Domingo Ela é por excelência, como sabemos – casada desde 2006 com Nicolau Carraro, cujos registros não mencionavam problemas de saúde específicos nos últimos dias. Mas quem poderia ser esse “amor”?

Antes do atual marido, eles estavam no coração de Mara Venier Renzo Arborcom quem estabeleceu uma longa relação desde a segunda metade dos anos oitenta até 1997, Armand Assante, Pierpaolo CaponeO pai de seu filho, Paul. antes do casamento com Nicolau Carraro Casou-se duas vezes: em 1968 com Frances Veracinique teve Elisabetta, e em 1984 com chamada Jerry.

O casamento com este último foi muito curto, visto que ele e Mara se separaram em 1985, portanto cerca de um ano depois, e também foi agitado: de fato, a fidelidade não era considerada um valor de grande importância, pois o festa de casamento. “Ele colecionava todos os tipos de cores para mim. Digamos que ele era muito travesso,Venier A. disse: muito certo.

“dia de festa casadoEnquanto todos comemoravam e Renato Zero cantava, ele sumiu. Eu fui no banheiro e beliscou com outro. Você não sabe o quanto eu dei a ele e a ela“.

Este é o “amor” de Mara Venier.

Durante a separação nasceu uma grande amizade hoje “Ele é meu mais velho e meu melhor amigo, apoiamos um ao outro nos tempos sombrios“. É apenas um arquivo chamada de jerry que Mara Venere Em sua última postagem no Instagram: Na noite entre sexta-feira, 17 e sábado, 18 de março, o ator veronês estava realmente Ele teve um ataque cardíaco Enquanto ele estava em Nápoles para filmar um filme em que ele era o diretor e herói, que sequestrou Jerry Calla.

“Jerry foi operado esta noite em Nápoles. Ele teve um ataque cardíaco e eles colocaram um stent nele. Ele está bem e se recuperando enquanto esteve na UTI, mas está bem! Mara escreveu no Instagram. Graças à Clínica Mediterrânica de Nápoles. Meu amor, que susto você me deu! #jerrycala #teamo“.

Grande horror – é o que é agora

Uma mensagem tranquilizadora, ainda que breve, clara e abrangente. Depois de Mara também chefe O ex-gato de Vicolo Miracoli, Alex IntermittEle queria esclarecer a condição de Jerry devido às manchetes preocupantes da mídia.

“Felizmente, o ataque cardíaco foi detectado a tempo – Foi Intermitt quem visitou Jerry na clínica – Eu imediatamente fui até ele esta manhã e conversei com ele por um longo tempo. Foi implantado um stent coronário. Agora ele vai ter que ficar mais alguns dias na clínica e depois voltar ao trabalho“.