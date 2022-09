100 campeonatos mundiais chegam a Gran Sasso d’Italia

L’Aquila – Trabalhando no Coração Parque Nacional Gran Sasso – Monte della Laga, cruzando um planalto Campo Imperator, “Pequeno Tibete ”, entre as muralhas de Rocca Calascio e as vielas pitorescas e estreitas de Santo Stefano di Sessanio, ao longo das margens do Lago Campotosto, mas também subindo os picos mais altos dos Apeninos: Ultra Trail Hundred Gran Sasso, Uma nova e maravilhosa corrida de montanha De 21 a 23 de outubro O próximo trará os atletas mais ousados ​​do mundo para a “Zona Verde da Itália”.

Quatro distâncias: de 100 milhas (160 km e 5165 d+) e 100 km (2475D+) permissão 30 e 15km. Tudo nas encostas de um dos picos mais espetaculares e menos conhecidos pelos corredores, um percurso que serpenteia por cenários lunares, florestas exuberantes, lugares ricos em histórias e tradições antigas e aldeias redescobertas e renovadas na Idade Média. Longas distâncias começarão a partir de Monte Cristo, no lado sudoeste do bloco Gran Sasso, até o centro de L’Aquila, na Piazza San Bernardino. Mas não é apenas o caminho excepcional: O prémio em dinheiro é de 60 mil euros Na verdade, é um dos mais altos da Itália. também obrigado campanha de financiamento coletivo Que é combinado com uma promoção para poder participar com descontos em corridas de circuito, um projeto nascido com o objetivo de fazer o Trail e principalmente o Ultra Trail crescer na Itália e fortalecer essa região no mundo.

Será uma corrida cansativa, longas distâncias dentro dos limites das capacidades físicas e mentais, razão pela qual ela escolheu Embaixador Um que atingiu o limite e conseguiu ultrapassá-lo: em 1994 Mauro Prosper, Campeão de pentatlo moderno, parte da equipe medalha de ouro da campanha olímpica para Los Angeles, em 1984mas sobretudo sobreviveu onze dias no Sahara Sem água, depois de se perder na maratona de areia.

João Andrade, o português, fundador do projeto One Hundred World Series, conheceu-o numa corrida no Vale da Morte. Juntos eles decidiram A Itália foi o cenário perfeito para o último jogo da pista. Eu era Camilo Franchi Scarselli, Fundador e Presidente do Atléticum, Organizador de várias corridas, incluindo We Run Rome, há anos apaixonado por Aquila e Abruzzo, criador e organizador já Meia Maratona em 2019, para trazer a nomeação nos cenários de Abruzzo, envolvendo imediatamente as autoridades públicas locais, bem como os melhores especialistas e especialistas da região.

João Andrade:“Para as finais do Campeonato do Mundo, estamos convencidos de que encontramos o lugar mais adequado na Itália que não conseguimos localizar. Mal podemos esperar para receber os atletas que decidiram tentar a sua sorte em tais distâncias para este belo lugar. L’ Aquila será para sempre a última etapa do 100º Campeonato Mundial!”

Camilo Franchi Scarselli: “Estamos ansiosos para o dia 21 de outubro e o início do Gran Sasso One Hundred World Series. A corrida que queremos crescer de ano para ano, com atletas de todo o mundo participando para dar-lhes a oportunidade de viver aqui uma mas também uma experiência cultural e humana difícil de replicar. Também quero agradecer, em nome de todos os funcionários, a cidade de L’Aquila. Os administradores, diretores de associações, voluntários e simples entusiastas nos receberam com extraordinária cordialidade e apoio.”