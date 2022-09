Willam e Harry, os dois meio-irmãos: você sempre os vê, mas ninguém fala sobre eles

Camilla Parker-Bowles, antes de se casar com o príncipe – agora rei – Charles da Inglaterra, já havia se casado e tido filhos do ex-marido. Portanto, muitos se perguntam quem são seus filhos e o que eles fazem, assim como não-irmãos de William e Harry.

Quem sou eu, irmãos de príncipes Harry e Williannascido de um casamento anterior com sua madrasta Camilla Parker-Bowles?

Fala Rei Carlos III da Inglaterra As tão esperadas, e depois das belas e sinceras palavras da Rainha, que não era apenas uma grande mulher, mas sua mãe em primeiro lugar, o que mais surpreendeu os ouvintes – claro – foram as maravilhosas frases de amor que Carlo tinha em a vida dele. esposa Camila.

“É um momento de grandes mudanças para minha família e conto com o amor da minha amada esposa Camilla. Desde que nos casamos, a rainha se tornou minha consorte e sei que ela cumprirá seu papel”, afirmou. Sua Majestade, enfatizando que sua metade é verdadeiramente um profundo carinho, bem como sincero ao máximo.

Você entrou hoje por via da verdade para fazer parte da conversa muito família real Mas até alguns anos atrás, os ingleses não a viam muito bem, vendo ela que arruinou o casamento de seu atual marido de luto. senhora d.

O passado de Camila

Sobre o passado de Carlo, seus filhos e sua ex-mulher Diana, que morreu tragicamente em 31 de agosto de 1997, sabemos quase tudo. O que se sabe – para ser honesto – é muito menos do que isso Camila, a ex-mulher do oficial Andrew Parker Bowles e também gosta de seu atual e amado marido, pai de dois filhos – porém – não gosta muito de aparecer em público ou morar dentro ou perto do palácio, embora muitas vezes estejam presentes por diversos motivos nas cerimônias oficiais. eles não querem ficar longe E vivem suas vidas em completo sigilo, sem ganhar artigos e capas de revistas. Mas você sabe quem eles são, eu faço a parte deles também Irmãos William e Harry?

Quem são os filhos da esposa do rei da Inglaterra?

Os filhos de Camilla, para todos os efeitos, os meio-irmãos de William e Harry, mantendo-se discretos por sua escolha, sempre participaram dos eventos mais importantes do família real. Acho que por exemplo Lisa, a linda filha de Laura, estava entre eles As damas de honra do bebê de Kate Middleton No dia do seu casamento luxuoso e inesquecível com William. E o filho da esposa da nova rainha? ele é chamado Tom E acho que Carlo também teve um papel sutil e íntimo O papel do padrinho. Não é à toa que há muitos anos ele é um marido maravilhoso e primeiro amigo de sua atual esposa, estamos falando dele Andrew Parker BowlesEle também estava noivo de Anna, irmã do rei e filha única da falecida rainha Elizabeth.

A partir de Casamento Camilla Shand e Andrew Parker Bowles, comemorado em 1973, nasceram dois filhos, hoje mais adultos do que nunca. Camila virgem, Tom Parker Bowles, mencionado anteriormente. Ele nasceu em Londres em 18 de dezembro de 1974.

o homem Escritor e crítico gastronômico famoso Ele é absoluto. Sua ex-mulher, alguns vai ser Comprar, é um famoso jornalista de moda. Tom tem dois filhos, como Lola e Freddy. Seu último amor, ao que parece, foi o jornalista Alice ProkopInfelizmente, ele faleceu prematuramente aos 42 anos em março passado.

O segundo filho de Camila O nome dela é Laura Parker Bowles. Ao contrário de seu irmão e mãe, a mulher, que nasceu em Swindon em 1º de janeiro de 1978, é casada com o contador Harry Lopez. Ela se formou em História da Arte e Marketing pela Oxford Brookes University e depois treinou em Veneza no famoso Museu Guggenheim.