TV Guide 31 de julho: The Voice Senior, Tóquio 2020

Rai1, minério 21,25: The Voice Senior – Replica

Enquanto se aguarda a segunda edição, Rai 1 repropôs o primeiro show do show com mais de 60 cantores de grande talento e histórias extraordinárias. Cuatro – Treinadores (Loredana Berti, Gigi Di Alessio, Albano, Yasmine Carisi e Clementino) competem para conquistar seus talentos favoritos, formam times, depois selecionam os talentos mais merecedores para aceitá-los na final, que é o vencedor. Antonella Clerici atua.

2, 21h05: Jogos Olímpicos de Tóquio 2020

O Encontro Noturno com as Olimpíadas, Il Circolo degli Anelli, é patrocinado pela Rai Sport e moderado por Alessandra Di Stefano, que terá ao seu lado a campeã olímpica Sarah Simeone e Guri Chicci nos estúdios Rai em Milão. Aqui estão todas as informações.

Rai3, 21h20: Todo mundo sabe disso

filme 2018 para Asghar Farhadi com Penelope Cruz e Javier Bardem. Fabricado na Espanha, França e Itália.

Por ocasião do casamento de sua irmã, Laura retorna com seus filhos para sua cidade natal no coração de um vinhedo espanhol. Mas alguns acontecimentos inesperados vão perturbar a sua estadia, trazendo à tona um passado que está enterrado há muito tempo.

Canal 5, 21:25: Your Taste

filme 2014, de Carlo Vanzina, com Serena Auterre, Nancy Brilli, Eugenio Franceschini e Matteo Leoni. Produzido na Itália.

Entre o verão de 1984 e 1985 as histórias dos personagens arquetípicos da época se entrelaçam: um salvador que seduz garotas estrangeiras nas férias, meninos sempre prontos para aventuras românticas e piadas geladas, pais que lamentam os anos 60 e seu passado atual. Juventude. Entre os dois verões acontecem para eles uma série de acontecimentos importantes: Luca e Chico, os seus colegas universitários apaixonam-se por Sabrina, de 17 anos, filha de Protea. Anna, prestes a se formar, vê seu coração sequestrado por Armando, um homem fraco da província; O respeitado socialista napolitano Di Marco perde a cabeça por causa da crédula Suzy Soup.

Itália 1, 20:30: Monza – Juventus

25ª Taça de Luigi Berlusconi. Um amistoso de verão entre Monza, liderado por Giovanni Struba, e Juventus, liderado por Max Allegri.

Rete4, 21h30: One Life

Mendes conta a Felipe como está indo a investigação do assassinato de Márcia e avisa que Genoveva está entre os suspeitos. Felipe está fora de si. Ela persegue Felipe Genoveva e a acusa publicamente de envolvimento com Santiago no assassinato de Márcia. Lolita quer adiar o batismo de Muncho para uma data posterior. Felicia reúne os vizinhos do Novo Século para anunciar o noivado de Camino e Ildefonso, e que o casamento será celebrado com Cinta e Emilio.

La7, Minério 21.15: Downton Abbey

4 x 01: A morte de Mateus devastou Maria, que não conseguia nem cuidar de seu filho. Para sua surpresa, seu pai sugeriu ajudá-lo a administrar a propriedade. Enquanto isso, Molesley foi demitido.

4 x 02: O testamento de Mateus foi encontrado: Maria herda metade da propriedade e sua avó o sustenta. Bates quer ajudar Molesley, que está em apuros.

4 x 03: Na propriedade há uma recepção completa com um concerto, mas durante a apresentação, a serva de Lord Gillingham, Anna, estuprou. Edna tenta seduzir Tom.

Tv8, 21h30: Api Assassine

filme Em 2008, por Michael Karen, com Janine Ullmann e Klaus J. Berndt. Feito na Alemanha.

Enquanto muitas pessoas morrem após serem picadas por abelhas, uma menina corre contra o tempo para encontrar o antídoto e salvar seu pai.

Nove, 21h40: Madeleine McCann – última suspeita – resposta

Em 3 de maio de 2007, Madeleine Beth McCann, uma menina inglesa de três anos, desapareceu enquanto estava com seus pais na Praia da Luz, um resort de férias na região de Lagos, no Algarve. Madeleine nunca mais será encontrada, o crime continua sem solução e é rastreado neste documentário.

Guia de TV de outros canais gratuitos

20h, 21h15: Inimigos mais próximos – Inimigos juram – filme

Rai4, Raw 21.20: Dogman – filme

Iris, 21:15: Total de apostas – filme

5 Ray, 21:15: Bello Di Papa – Estágio

RaiMovie, 21:10: algo especial – filme

Ray Premium, 21h20: Preto ao meio – filme

Céu, 21:15: A Garota de Trieste – filme

Paramount Network, 22h10: Will Hunting – Rebel Genius – filme

La521h10: Cantina Wader – Nova Estrada – filme

RealTime, 21:25: Live on the Limit: E então – Precisão

Cine 34, 21:15: Funeral do Amigo Happy … Papa Sartana – filme

Focus, RAW 21.15: Mayday: Air Disaster – Arquivos de acidentes – Documentário

TopCrime, Raw 21.15: Poirot Court Styles – Série de TV

MediasetExtra, 21:15 – Festival Bar 2001 – entretenimento

MediasetItalia2, RAW 21.20: Amityville III – filme