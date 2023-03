Data de lançamento e streaming da primeira temporada

A partir de hoje, quarta-feira, 29 de março de 2023, a primeira temporada de invisível. Esta nova série de TV é altamente aguardada por milhões de usuários. Certifique-se de transmitir Ativando a Sky TV Netflix agora por apenas € 19,90 por mês, em vez de 30 euros por mês. Aqui está o resumo oficial:

A faxineira procura desesperadamente por seu marido como uma temível organização criminosa que reacende velhas tragédias e acaba levando-as à violência.

Ao escolher Sky TV + Netflix você tem todo o conteúdo Netflix E seus recursos em um só lugar onde você também encontra muitos dos seus filmes, séries e programas de TV favoritos de céu. Este é um show louco a não perder. Não perca o exclusivo deste título que deixa tantos fãs loucos.

Invisível: Certifique-se de transmitir onde quer que esteja

Se você estiver viajando, consulte invisível nos seus momentos de lazer. Mesmo com a Sky, os programas que você ama viajam com você para os países da UE. Com efeito, segundo Regulamentos de execução sobre a possibilidade de transporte transfronteiriço Trazer para a Europa os mesmos programas que estão disponíveis na Itália, incluindo o Netflix incluído em sua oferta.

Dependendo da configuração de sua assinatura, você poderá acessar o aplicativo sem restrições geográficas céu vai dos mesmos dispositivos que você costuma usar e escolha o programa que deseja assistir, Sem custo adicional Nos seguintes países:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Eslováquia Eslovênia, Espanha, Suécia, Hungria.

