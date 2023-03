“Porque Zerbi e Kokarini não podem ensinar”

O problema é que eles têm um apelido que não lhes pertence. Lucas Gormanex-professora de canto amigosEle volta a atacar o talento maria defilipi, Apontar o dedo especialmente contra Lorella Cucarini e Rudi Zerbi. “Nenhum deles pode ter o título de mestre do canto”, disse ele em entrevista ao nova tv -. Existem professores de dança como Alessandra Celentano que ensinam técnica, mas não me parece que Lorella ou Rudy ensinem técnica de canto. Ares não sabe. Acho que nenhum deles tem conhecimento ou experiência para continuar ensinando um programa como esse amigosOnde falamos de talento e acima de tudo precisamos ensinar a gerenciá-lo.

De fato, como evidenciam os programas diurnos, os profissionais estão na sala com os alunos. Depois os cantores têm aulas e preparam as músicas com os arranjadores. Isso também acontece com os alunos de dança. Depois durante a semana também há várias reuniões com os professores, que decidem, por exemplo, fazer alterações ou Eles dão conselhos. crianças amigosEm suma, eles não foram deixados sozinhos.

Talvez nas primeiras versões amigos, a situação era um pouco diferente. De qualquer forma, goste ou não, o talento de Maria de Felipe funciona assim hoje e Continua agradando muito o públicoque sempre acompanha o programa com carinho.