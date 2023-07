Quantos campeões existem no campeonato italiano em nosso tempo?

O torneio mais bonito e difícil do mundo, cheio de fenômenos em todas as seções. Esta foi a seção transversal de liga Entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, com campeões capazes de celebrar a era do futebol italiano e mundial, e uma concentração de jogadores esquivos, como bem lembram. Artur NápolesE Javier Chevanton E Roberto Sosa Durante a entrevista do Planetwin365.news postada na página do Instagram do portal de entretenimento. O primeiro a falar é o Rei Arthur, com quem ele se lembra de duelos Francisco Toldo: “Ele era o goleiro que eu mais temia, a cada cobrança de pênalti contra mim ele repetia ‘eu sei onde você chuta mesmo'”. Quanto aos jogadores mais representados, o primeiro é canhoto Messina Ele não tem dúvidas: “Totti e Del Piero, campeões de outro planeta”:

As palavras de Chevanton e Sosa

Para um atacante como Chevantonchegou à Itália deUruguaiA Série A era a liga dos bombardeiros. “No meu primeiro ano na Série A, em 2001, assisti a vídeos de Ronaldo, Roberto Baggio e Vieri e sempre tentei aprender algo com eles.”. Não só atacantes excepcionais, mas muitos heróis também na defesa, ossos duros de bater no centroavante na grande área como Roberto Sosa. “No Campeonato Italiano teve Zidane, Totti, Del Piero, mas gente como Nesta, Mihajlovic, Maldini ou Costacurta também te marcaram. Na liga italiana em nossos anos, encontrei fenômenos em todos os departamentos”.conclui “Os Pampas”.