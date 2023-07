A farsa de Mirko e Perla

o Boletins do penúltimo episódio de Ilha da Tentação Eles colocaram Mirko e Perla em primeiro lugar. Os outros estão atrás de nós. Chegamos ao quinto e penúltimo episódio do reality show apresentado por Fasino, depois Maria De Filippi, apresentado por Filippo Pesquilia, e convenhamos, só sobraram os casais mais chatos.

Gabriela e Giuseppe: Vote, estamos com saudades. Sem frases improváveis ​​que exalam estupidez e macomba, sem raciocínio medieval – não, espere até que seus medievalistas se ofendam – me corrijo, sem pensar nos momentos sombrios da cultura popular italiana, sem traição e rancor, enfim, sem American Boy e Mrs. Temptation Island.

Vittoria e Danielle: Zzzzzzzzzzzzzzzzzz voto. A dissipação valeriana foge. Apelo ao Sr. Bonomeli: tome-os em vez de camomila com melatonina e magnésio. Eles são realmente legais. Talvez, talvez, em cerca de trinta episódios possamos ser surpreendidos por uma de suas declarações. Mas a Ilha da Tentação termina na próxima semana. Espera-se, descontou mais do que as vendas no início de julho. Uma viagem de sentimentos? Férias em um resort de luxo mais do que outros. Vamos, vamos, deixe algum espaço.

Mirko e Perla: A Voz do Palhaço. Eles iniciam o reality show com Handbrake, até porque são objetivamente ofuscados primeiro por Manu e Isabella e depois sempre por Gabriela e Giuseppe. Agora eles têm toda a cena para eles e a absorvem. em primeiro plano, já que não oferecem raciocínio racional mesmo que seja proposto a eles com um corcunda – pretendido como um texto, não Quasimodo de Notre Dame – que passa em primeiro plano. Eles podem ter se amado em um momento que varia entre nunca e sempre. A verdade é que agora estão mais chateados do que os correios fazem 45 operações no balcão quando é a nossa vez logo depois de fazer xixi. Se eles tivessem o sabre de luz e o avental, poderíamos ver um confronto completo. Mas a produção não o proporciona. Quando surge um confronto, eles saem separados, mas com quem os tenta. Novas uniões só continuarão no momento da transferência bancária. palhaço.

Ale e Federico: Vote Você ainda está ouvindo? É mais chato do que o galo que canta às cinco na casa da minha amiga Giada depois que chegamos em casa às três. E embora o galo deva ficar lá de qualquer maneira e sabemos disso, não está claro por que Ale não mandou o namorado para casa como no dia seguinte em que o conheceram.

Francesca e Manuel: A voz do elefante. Filippo, entendido como Pescaglia, direi a ele que você não é primo dele e que, em vez de um estranho chamá-lo de ‘elefante’, você prefere uma erupção cutânea? Não, porque pela resistência acaba explodindo. E Filippo, você está certo em começar a colocar pontos grandes no ‘i’. Depois vem a produção, que escolhe “Little Man”, de Mia Martini, para encenar. Ela é instantaneamente uma lenda. O fato de ela estar se abrindo para o single de Alberto o provoca, mas ele está feliz por ela ter descoberto mais. Resumindo, um acerto no aro e outro no cano. Ela gostaria de dar a ele em vez disso. Na verdade, ele pede para acender o fogo do confronto e sai sem ele. A esperança é que sobreviva sem ele mesmo fora do programa.

Aviso: Mesmo durante este episódio, a língua italiana foi abusada por muito tempo. Aviso: visualizar este programa pode prejudicar seriamente suas aulas de gramática.