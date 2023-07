A competição partiu do Centro Olímpico de Treinamento Aquagranda, símbolo e centro nevrálgico da identidade esportiva de Livigno

O clássico evento de verão em Livigno: Brooks Stralivigno, a Meia Maratona do Pequeno Tibete, que há anos atrai corredores de toda a Itália e de toda a Europa, acontece na paisagem fantástica do planalto mais alto da Europa.

Brooks Stralivigno: Corrida e exibição nos Alpes, vitória de Gianola e Iozzia

Os atletas colocam-se à prova na natureza intocada que envolve e abraça a zona, num percurso de estrada ondulante, adornado com um percurso mais longo do que no passado, demonstrando a procura constante dos organizadores em realçar a beleza do contexto, mesmo para além dos fairways de betão do centro da cidade.

O resultado de 2022 superou em número de corredores durante todo o fim de semana os representantes da Noruega, Suíça, Portugal, Grã-Bretanha, Espanha, Polónia, República Checa, Dinamarca e Holanda, bem como claramente os atletas italianos: um crescimento significativo face à edição anterior e uma nova confirmação do reconhecido grande valor técnico da competição, na qual podem participar corredores das mais diversas nacionalidades. Grande abrangência internacional, que reflete também os valores da Brooks, parceira histórica da cidade e, a partir deste ano, também de Stralivigno.

A competição partiu do Centro Olímpico de Treinamento Aquagranda, símbolo e centro nevrálgico da identidade esportiva de Livigno: um passeio perfeito para receber os participantes no coração da cidade, antes de encaminhá-los para a ciclovia/pedestre, iniciando assim as etapas mais quentes da prova. Uma prova capaz de exprimir elevado conteúdo técnico, graças a um grupo de exímios titulares, proporcionou aos espectadores um emocionante desafio da primeira medida.

Entre os homens, no final, ele vence Matthias GianolaDo Dinamo Team SSD ARL com o tempo de 01:18:47 antes da linha de chegada Roberto Frijona E Massimo Gallianosegundo e terceiro, respectivamente.

“Foi uma corrida de velocidade, na qual eu sabia que tinha adversários de alto nível. Não esperava vencer, mas quando você coloca o avental, você empurra até o final. E assim eu fiz”, comentou o atleta do Primana, que já foi terceiro na Brooks Livino Skymarathon no mês passado.

Entre as mulheres, entretanto, após outra confirmação de Ivana Yusiaatleta da equipe Calcestruzzi Corradini, que chega agora à sexta vitória na competição, e a segunda consecutiva, após vencer em 2022. Uma grande afinidade com as corridas, que também emana dos anúncios na linha de chegada:

“É a minha corrida porque é muito jogável e a pista permite recomeçar muito bem depois de subir e descer. Assumi a liderança na hora, nunca largando. Também gostei do novo formato, que torna a pista mais emocionante e desafiadora.”

Iozzia fechou com o tempo de 01:32:03, e obviamente quebrou Débora Benedetti E Francesca MotaleniOutros atletas que chegaram ao pódio.

Ótimo lugar para uma multidão

Por fim, uma excelente resposta do público e também dos participantes à estafeta não competitiva, formato pensado especificamente para todos aqueles que pretendem desfrutar de uma experiência desportiva de alto nível na companhia de um colega de equipa. Nenhuma classificação para esta categoria específica, mas apenas uma tarde divertida passada entre a natureza e o esporte. O fim de semana termina amanhã com o Ministralivigno, o encontro das categorias de base e a festa da pizza para os participantes. Um final digno para um fim de semana dedicado à corrida, aos valores da montanha e à partilha.