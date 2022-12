“As escadas de Bagaglino e meus pequenos alunos, os filhos que não tive”

Outros mundos, muita gente no palco, coração na mão. De 26 de dezembro a 1º de janeiro, Tosca estará no Auditório Roma com seu circo musical muito pessoal em torno do Projeto Morapisa, um disco e uma turnê que celebra o acolhimento e o entrosamento de pessoas e ambientes de todos os tipos. Surpreendentemente, ela tem com ela convidados como Serena Rossi, Drusilla Foer, Nicolo Fabi, Serena Brancali, Napolitano Ipanese e Via Cantando. Em suma, aos 55 anos, a paixão e a vontade de o fazer continuam as mesmas de sempre.

Trinta anos atrás, em 1992, ele cantava com frequência no Clássico de Roma: uma grande voz para peças colossais. Como eu cheguei aqui?

“Eu tinha 25 anos e aquelas canções eram fruto de muitos compromissos. Comecei em 1990, não sabia nada de discografia, meu produtor era Giancarlo Lucariello, The Pooh One (Miguel Bossuet, Gianni Togni, Alice, Toquino, etc). Bravo, mas pop demais para mim. A música é como um vestido e me senti mal com minhas roupas. Depois de duas gravações, estava tudo acabado: não honrei o contrato e Lucariello me processou. O resultado: eu não poderia fazer mais nada no disco.”

E daí?

“Eu estava desesperado. Em 1994 a grande Gabriela Ferri – que havia trabalhado para Bagaglino – não estava se sentindo bem, e o Maestro Piero Pintucci, compositor (entre muitos outros, escreveu Il carrozzone para Renato Zero, ed.), me perguntou se eu queria para resolver substituído por Frou frou del Tabarin. Aceitei de imediato, embora não houvesse nada mais longe de mim: tinha que descer as escadas com as coxas estendidas e uma pena branca na testa. Que pena … mesmo que em no final foi uma boa experiência: foi Ninni Pingitore é muito legal, como Martufello, Manlio Dovì e todos os outros. Então no final de 1995 Ron me chamou para ir a Sanremo, mas houve um problema ».

qual é o problema?

“Sem a permissão do Pingitor eu não teria saído: assinei um contrato e nunca teria quebrado. Foi impecável: “Claro que pode ir, mas deixe sua voz gravada para nós, então quando vocês dois descerem o escadas na sua casa fingem que cantam como você.” Então fui ao festival ».

Mas, apesar da vitória, as coisas não correram bem: porquê?

“Fiquei famoso mas não tinha história, só sabia que não sabia impressionar e não faria de novo. Eu queria construir algo. Fiz Sanremo no ano seguinte, depois desisti de fazer mais dois discos e larguei tudo. Eu queria que minha música me representasse, porque para mim também era um ato político.”

Isso é verdade? Como você ganhou essa consciência?

“Livremente me lembra dois mestres como Renzo Arbor (ela cantou para ele Tosca em 1985 e 1987 em Back all e Doc, ed) e Gabriela Ferri. Para ser assim, você tem que abrir mão de alguma coisa, e foi assim que começou.”

Seu parceiro Massimo Venturiello, o ator e diretor, com quem você começou a fazer teatro, ajudou muito?

“Sim, com certeza. Durante doze anos fizemos de tudo – do Gastone de Petrolini ao Strada de Fellini – com o teatro da nossa companhia Officina, que ele agora dirige porque agora quero me concentrar acima de tudo na música ».

Cansado demais para ser casal no palco e na vida?

“Não. É só uma questão de escolhas. Devo muito a ele: a estréia da música, Romana, uma homenagem a Gabriela Ferri, me fez fazer isso. Lembro-me da primeira em Asti. Fiquei apavorado: cortar em romeno dialeto nas profundezas do Norte… Ao final foram dez minutos de aplausos e 180 respostas em um ano e meio.Desde então comecei a estudar e interpretar os Monólogos da Vagina de Bertolt Brecht, Kurt Weill e Yves Ensler …».

Alguns a descrevem como uma intelectual endurecida: isso não é demais?

“Sou apenas um ativista cultural associado à coerência: você não pode estar no palco de um jeito ou de outro. É assim que aqueles que nos seguem se traem.”

Desde 2014 você dirige a Officina Pasolini em Roma, um laboratório de formação artística para teatro, música e multimídia na região do Lácio: me parece que você sabe lidar com a política.

“Só estou fazendo a minha parte. E eles me ajudaram. Comecei em 2010 com cursos na província de Roma, os primeiros para artistas.”

Graças a Nicola Zingaretti, então presidente?

“Sim, para ele e para o então vice-presidente Massimiliano Smeriglio. Então, em 2014, Zingaretti mudou-se para a área. Ele me ligou e disse: “Há dinheiro europeu, o que fazer para treinar?” Eu ofereci o projeto a ele, e depois de seis meses chegou o sinal verde, primeiro por seis meses, depois ele foi inundado de pedidos de adesão por prazo indeterminado.

Quanto custa tudo isso?

«Quatro milhões e 800 mil euros de três em três anos. Tenho supervisão técnica. Todos os anos temos 105 alunos com idades compreendidas entre os 16 e os 32 anos. Nosso lema é “não chegar, mas ficar”. Não exibimos talentos onde apenas as classificações importam.”

Mas não trabalhou com a Maria De Filipe de 2001 a 2003?

“Sim, fui o primeiro árbitro e o primeiro treinador. Aí eu saí porque era só entretenimento. e competição”.

Há um ano e meio, o governo anterior tomou a decisão de restaurar as dependências da escola (fica em frente ao prédio do Ministério das Relações Exteriores, ed.): O que vai acontecer com você?

O ministério diz que eles precisam dele para escritórios. Em troca, eles vão nos dar espaços na frente, mas temos o mais novo teatro de Eduardo De Filippo: faremos de tudo para não sair. Vamos torcer pelo novo governo.”

Quando termina o seu período?

“Em três anos. Gostaria de criar laços com Paris, Lisboa e Cuba, e espero fazê-lo. Enquanto isso, Niccolo Fabi é o novo diretor musical. Gostaria que fossem criadas ondas artísticas: agora Fabi, depois Daniele Silvestri … ».

A propósito, a música de Silvestri de 1995 se chamava “Things We Have Common”: O que você e Giorgia Meloni têm em comum?

“Não Garbatella. Eu cresci lá também. Lembro-me dela como uma garotinha, ela e sua irmã. Frequentemente nos encontrávamos com bicicletas.”

Cansado de cuidar de jovens?

“Sim, muito. Uma grande responsabilidade como se eu tivesse muitos filhos dos quais não tenho nenhum.”

Em geral, ele conseguiu o que merecia?

“Dizem nas redes sociais que eu deveria ter arrecadado mais, mas não é o caso. Você escolheu outros caminhos e precisa saber se satisfazer. Quando Amadeus me ligou há dois anos para me convidar para o festival, pensei que era uma piada.”

Você disse recentemente que Sanremo não é como Lourdes: você pode confirmar?

“Claro. Um show único, mas quem espera um milagre vai se decepcionar.”

quem ganhará?

“Você tem que ouvir as músicas, mas instintivamente eu digo Ultimo. Mesmo que eu quisesse que o Levante ganhasse.”

Qual é a única coisa que você não poderia fazer que os queima mais?

“Um dueto com Pino Daniele eu deveria ter feito em 1995, mas aí ele pulou por causa de diferenças de recordes”.

Aquele que interpretou Irene Grande, “If You Want Me”?

Aí eu fiz, sim, mas minha música era outra. Que pena, eu adorava Pino.”

Você está mais orgulhoso do que você fez?

«Oficina Pasolini, escola. Depois colaborações com estrangeiros: Adriana Calcanhotto, Luisa Sobral, Ivan Lins, Arnaldo Antunes… o dueto feito há vinte e cinco anos com Chico Buarque ».

Visita frequentemente Lisboa e o Brasil, aprendeu português?

«Não muito, mas nos entendemos da mesma forma. Falo francês e odeio inglês, embora minha avó fosse americana. Como uma imigrante que voltou depois de nove anos de lá e ficou um ano em silêncio porque ninguém a entendia. Para quem voltou foi muito difícil: significou que você não conseguiu.”

Quem será o presente de Natal mais importante?

“Digo maravilhosamente insignificante: para meus pais. É muito antigo e não muito bom. É um dado adquirido, mas não é o caso.”