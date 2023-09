Geladeira, os alimentos que você não deve perder em setembro é a época certa

Geladeira, você não pode perder esses alimentos agora. Setembro é o mês deles. Tome nota.

outono Já está quase acabando o verão. Claro, ainda está quente, especialmente no sul e no início da tarde, mas claro As temperaturas caíram. Também escurece mais cedo, o que nos faz passar mais tempo dentro de casa Nós vivemos sozinho ou com nossos entes queridos.

Então é muito bom organizar Almoços e jantares de domingo com amigos Para conversar sobre tudo. E então talvez continue assistindo a um bom filme ou série de TV. O maravilhoso, então, é quando a escuridão não obscurece o sol, eTenha um bom passeio Ele é o salvador de ambos o corpo tanto para mente.

E fazer isso em companhia é mais bonito que admirável Cores brilhantes Só isso outono Ele sabe como nos dar presentes de forma honesta e generosa. Além disso, entre step e chat, também podemos decidir qual é qual Menu preparado para a semana. Assim evitaremos fazer compras erradas quando nos dedicamos a isso Despesas.

Geladeira, esses alimentos não devem faltar em setembro

Este é definitivamente um conselho vencedor e convincente que nos foi dado pela mulher maravilhosa Benedita Rossi O que ela aplica discretamente em seu país Vida cotidiana. Obviamente, teremos então que anotar cuidadosamente todas essas coisas em nosso celular ou em um pedaço de papel Os alimentos e produtos que precisamos Complete com as quantidades, com a maior precisão possível.

No entanto, ao fazer isso, devemos também levar em conta que, com Mudança de estação Isso muda nossa dieta de alguma forma. E não apenas no sentido de que, à medida que as temperaturas caem, tendemos a fazê-lo mais Coma pratos quentes Em vez de frio. Digamos que teremos que ficar Preste mais atenção em alguns alimentos para comprar Especialmente neste período. Então eles vão Armazenado na geladeira.

Alimentos para focar agora

Isto acontece sobretudo em relação Frutas e vegetaispara. Estamos falando de alimentos que não devemos perder da alimentação em todas as estações do ano. Infelizmente, isso nem sempre é fácil de fazer O preço aumenta Em alguns casos assustadores, o que também afetou este setor recentemente. Porém, por enquanto será necessário Compre figosAo lado Cogumelos E Primeira abóbora.

Além disso, estas são as últimas semanas que serão boas para aproveitar Pêssegos, ameixa E ameixa. Então tentamos evitar comprar produtos de exportação Vamos confiar mais no zero quilômetroou. Dessa forma, podemos ter certeza de comer frutas e vegetais Solteiro E definitivamente mais saudável.