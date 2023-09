Checco Zalone ofereceu em Bari: “Com o dinheiro arrecadado esta noite, farei um adiantamento para um guarda-chuva para a aula do próximo ano”.

paraRosariana Romano

O comediante da Apúlia satirizou o estádio do Vitória, abrindo a primeira das três noites de espetáculo Amore + Eva contando piadas sobre os altos preços nas praias da Apúlia

“Finalmente em Barry.” Com esta frase Checco Zalone se apresentou ao público Estádio Al-Nasr para seu retorno a casa . Natural de Capurso, a poucos quilômetros da capital Puglia, o comediante abriu na noite de sexta-feira o primeiro de três shows (os demais estão marcados para hoje à noite, sexta-feira, dia 9, e segunda-feira, dia 11, com 38 mil ingressos vendidos), que ficou fora, depois de mais de dez anos, o seu “regresso a casa”. Após o elogio (“Eu amo esta terra”), ele imediatamente brincou: “Decidi que com o lucro desta noite farei um adiantamento em um guarda-chuva para a aula do próximo ano, então finalmente poderei vá também”, disse ele, referindo-se ao aumento dos preços da popular estância balnear de Banco Imobiliário. É precisamente a sua região que tem sido o fio condutor de todo o espetáculo intitulado «Amore + Iva», a digressão chegou à 105ª data, e as gravações esgotaram em todo o lado. Qualquer desculpa era boa para apontar Puglia.

E depois, há duas cerejas no bolo: a versão “Zalone” do hino da equipe vermelha e branca e uma homenagem ao ex-jogador de futebol do Bari, Antonio Cassano. “Você ainda acredita no amor? “Shabu”, perguntou o jogador de futebol ao comediante, fazendo uma exclamação que se tornou viral. É nesse sentimento que o espetáculo “Amore + Eva” foca. Em todas as suas formas, do amor arco-íris ao amor próprio, à música ou ao “lar”. Em um show de duas horas (que começou 46 minutos depois do horário anunciado, o que causou certa insatisfação entre os presentes), Chico aborda esse tema assumindo diferentes papéis de tempos em tempos: Rapper Rajdi (Ela também subiu ao palco de Sanremo em 2022 com “Bocoricci”). Riccardo Muti na versão pop e Vasco Rossi, Um deve imitar o comediante Puglia.

Local de sua primeira aparição

Aliás, desde os tempos do celeiro, o desconhecido Luca Medici pegou o microfone e começou a cantar músicas do Vasco. Agora este lugar é em Casamassima (Bari) – Uma plataforma de lançamento para Zalone, que trouxe o comediante para as seleções de Zelig Off E conhecer sua futura esposa, “Angela”, não existe mais. Mas aqui e ali Chico lembra: “Faço esse desenho desde que me apresentei em um clube da província de Bari”, disse ele ao tirar de seu repertório uma música que escreveu há muitos anos enquanto pensava no físico de um conhecido. defeito, “uma combinação do politicamente incorreto, onde há de tudo, Desde zombar de gatos até envergonhar o corpo”, como ele mesmo define. Zalone é tudo isso: transcendendo o politicamente correto com um sarcasmo ponderado, ele aborda temas polêmicos da atualidade, desde o tema dos desembarques (o inevitável “imigrante”, a trilha sonora de “Tolo Tolo”), até as famílias arco-íris, um tema ao qual ele contribuiu. A oferta é aberta.

Entre uma “lição” de amor e outra, o comediante policial subiu ao palco de Bari com muita auto-ironia: “Como é bom estar aqui no sul, mesmo sentindo o cheiro da renda do cidadão”, disse ele , olhando para as centenas de pessoas a seus pés: “Na plateia temos o ‘bom’ Barry, que afinal é o Milan fulano de tal.” E nas arquibancadas? “Olá Inzetteto”, brincou Chico, referindo-se a um bairro suburbano.

“Não sei se você percebeu, mas esta noite eu te dei todo o amor que tenho no coração. Eu lhe peço: de todo o amor que você recebeu, retenha o IVA, 22 por cento, e dê a quem você decidir. Sei que parece retórico da minha parte, mas não poderia ter terminado melhor esta noite maravilhosa e excepcional em Bari.” Com estas palavras Checco Zalone encerrou o show, despedindo-se da cidade onde tudo começou.