Un Posto al Sole 4 de julho de 2022: visualizações

Un Posto al Sole oferece para os próximos episódios

O que você espera do novo episódio de colocar ao sol foi ao ar 4 de julho de 2022 em mim Rai 3? Iniciar uma nova semana de programação para Como Transmissão de segunda a sexta-feira, das 20:45com um episódio inédito a ser descoberto no Rai 3. Transmitindo de segunda-feira 21 de outubro de 1996 até hoje, a série criada por Wayne Doyle, Luigi Ventrilla, Adam Bowen também está de volta ao ar. Segunda-feira 4 de julho de 2022 com episódio Nº 5981.

Caso você não consiga acompanhá-lo na TV 1 no Rai 3, lembre-se de que você sempre pode recuperá-lo na transmissão em RaiPlay, Simultaneamente com a conclusão da transmissão de televisão.

Na plataforma de streaming, você também encontrará um arquivo Apostas completas Na verdade, foi ao ar de 2016 até hoje, ou seja, da temporada 20 à temporada 26 está atualmente no ar. Leia abaixo visualizações completas do episódio colocar ao sol No ar Segunda-feira 4 de julho de 2022 Em Rai 3.

Previsões Un Posto al Sole para 4 de julho de 2022

No próximo episódio de colocar ao sol No ar Segunda-feira 4 JulhoRafael (Patrizio Rispo) foi descoberto por sua filha viola (Ilenia Lazarin) enquanto procurava no computador de . Eugênio (Paulo Romano). Nesse ponto, surge um momento de grande desespero para ele que o leva a contar toda a verdade à mulher. Conseguirá Viola esconder o segredo enchendo o marido de mentiras? enquanto Franco (Peppe Zarbo) concorda em ajudar Embaixador (Vladimir Randazzo) H Claro Alessandra Massi fornece documentos falsos para fugir da Itália. Enquanto isso, as tentativas continuam Mariela (Antonella Brisco) para melhor definir e de forma tranquila, Samuel (Samuel Cavallo) Editor Mandar (Antonio Conte), pai de Speranza (Mariasol de Mayo).

Revise um lugar ao sol

eu perdi um anel colocar ao sol transmitir hoje? Não se preocupe, por que vem Ray Play Você sempre pode recuperar episódios de streaming que já foram transmitidos no Rai 3. Descubra aqui como assisti-los novamente colocar ao sol Em uma resposta.