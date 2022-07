“I Love You Baby”, Carlotta Mantovan está apaixonada novamente após Frizzi

Viúva em 2018, Carlotta Mantuvan, encontrou um sorriso e acima de tudo amor em toda sua beleza.

profissão Carlotta Mantuvan Ele sempre foi tão iridescente, passando como nada de um Conexão de TV Não esqueça carreira de modelo O que lhe deu a oportunidade de se lançar no mundo do entretenimento.

Na verdade, co-autor Miss ItáliaOnde ele não sabia menos Fabrizio Fritziseu futuro marido.

A história entre os dois era invejável. O casal se amou até o fim, quando foi doença terrível Ele tirou Fabrizio Frisi não apenas de sua esposa, mas também de sua amada filha.

Após sua trágica morte, a vida de Carlotta mudou inexoravelmente e a dor de perder seu parceiro tornou-se insuportável. Ainda há alguém Ele deu a ela a força para seguir em frente e continuou dando a ela.

Carlota Mantuvan perdida no amor

Perder o marido de quem Carlotta era Tão apaixonado Não era fácil continuar sorrindo, pelo contrário, o véu negro que caía sobre sua vida era sempre evidente. mas ao seu lado Sempre houve alguém O que lhe deu a força para seguir em frente, o que ela ama loucamente.

A pessoa de quem estamos falando É exatamente o mesmo aos olhos de Fabrizio: sua amada filha, Stella. De fato, Carlotta se apaixonou pela garotinha desde o primeiro momento em que a viu.

Estrela ela é bonita menina felizque conseguiu continuar apesar da pesada perda do pai, que aparece de vez em quando, nas redes sociais, uma foto dela e da linda mãe, ou no caso especial do último post, um lindo desenho.

No entanto, o rosto da menina permanece sempre coberto, pois Carlotta gostaria que a vida da filha continuasse calma e simples, longe dos holofotes, das dificuldades de fazer parte de um mundo mostrar.

O amor de Carlota Mantovan é todo pela filha. Stella cresce tranquilamente com sua linda e responsável mãe, que, apesar das terríveis adversidades, conseguiu criar a criança ao máximo e se apaixonar por ela cada dia mais.