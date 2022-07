Fãs não dançam, Ruff interrompe a festa com vaias. Pinguins Nucleares Táticos: “Aprendendo Respeito” – vídeo

Uma festa que terminou com assobios e insultos e sem aplausos ou aplausos. Foi assim que a vida acabou Ruf Em Ferrara, após Rapper Ele discutiu com o público nas primeiras filas antes de sair do palco sem completar o show, reclamando da falta de participação:Parei porque um quarto de vocês ainda estava no final da festa E não há nada como a última música que fica parada. Não existe gente! O show acabou e você ainda não perdeu nenhum evento! é um problema. Muito bom para quem pulou, e quanto ao resto, me desculpem pessoal, divirtam-se mais, adeus ». Ao fundo alguns fãs gritavam “Se você não colocar o último, a gente não vai embora!”. Mas os outros fãs, após o desabafo do rapper, ao vê-lo ir embora, começaram a gritar: “Idiota, idiota”.

O vídeo do discurso de Rove se tornou viral imediatamente, provocando polêmica e críticas de vários setores. Em seguida, o rapper no Instagram tentou explicar por que explodiu, mas sem voltar atrás nas palavras ditas no palco: “A vida de ontem foi bem e terminei de cantar todas as faixas até o fim. Infelizmente estou me pedindo demais e vendo um monte de gente que não me deu sinais embaixo do palco fiquei frustrado e disse essas coisas. Obrigado a quem entende e amável a todo o resto dos caras que quebraram tudo. Repito, sinto muito pelas pessoas na primeira fila com a máscara como se fosse um funeral. Vocês mesmos devem.”

Pinguins nucleares táticos treinam em Rove

mas o Pinguins Nucleares Táticos Quem comentou no Instagram sobre a postura de Rove contra os fãs: “Finalmente estamos de volta à música ao vivo e nos últimos dias vimos vídeos gays de cantores insultando seus fãs no palco porque não estão cantando ou pulando. Agora, quem explica que fazê-los cantar e pular é o trabalho deles? É como se um cozinheiro insultasse os clientes ao deixar sobras em seus pratos ou não comê-los.” Por fim, os Tactical Nuclear Penguins lançaram uma provocação ao rapper: “Quando falamos de desordem, também falamos sobre isso: noites com 50 pessoas desinteressadas à sua frente que você tem que superar por conta própria te ensinam antes de tudo respeito. Então negocie. Dar concertos e fazer sucessos são duas coisas diferentes. Esses meses estranhos nos mostram detalhadamente.”

