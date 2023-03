Drama no set – Diariamente

A despedida de Cameron Diaz dos palcos durou quase dez anos, e foi interrompida por ele De volta aos negóciosFilme com Jamie Foxx. No entanto, o retorno ao set foi um choque para a atriz, que de repente se viu no meio de uma tentativa de fraude, que também levou à intervenção da polícia.

Polícia no set de Cameron Diaz

Podemos dizer que as coisas poderiam ter corrido melhor para Cameron Diaz, depois de 9 anos em um filme. Ele decidiu encerrar este capítulo de sua vida após grandes sucessos, dedicando-se à família e a outros interesses.

Mas Jamie Foxx a convence a voltar ao jogo, sem saber que o cenário se transformará em uma cena de crime. A polícia teve que intervir para conduzir uma investigação completa no complexo caso de L. defraudar o queixoso.

o sol Relatórios como Jamie Foxx teve um verdadeiro colapso nervoso Entre as tomadas, chega a demitir três pessoas da produção De volta aos negócios. Então, a Netflix chamou a polícia para entender exatamente o que havia acontecido, nomeando um funcionário que havia roubado quantias de dinheiro de estrelas ricas de maneira comprovada no passado.

Ele ia tentar extorquir 33.000 libras, cerca de 40.000 euros, de Jamie Foxx. Haverá uma longa série de acidentes e roubos. Ainda não está claro qual a dinâmica e como alguém tentou tirar tanto dinheiro do famoso ator, conseguindo até mesmo ter acesso a ele Mostrar Rolex na barganha.

A polícia está investigando, mas tudo isso certamente teve um efeito enorme e devastador em Cameron Diaz, 50, que já se decidiu sobre seu futuro.

Cameron Diaz, um novo adeus ao cinema

É difícil pensar em um retorno mais chocante ao grupo do que aquele com ela. De volta aos negócios. A produção da Netflix parecia fora de controle devido a alguns funcionários e Cameron Diaz saiu de cena mais uma vez.

É difícil pensar em um novo filme para a atriz após o término das filmagens. Sua amizade com Jamie Foxx a convenceu Mas o que aconteceu a fez perceber que tomou a decisão certa em 2014.

Dias de trabalho muito exigentes e problemáticos, segundo uma amiga V.I Correio diário: “Ela odeia ficar longe de Raddix. Ela ama ser mãe mais do que qualquer outra coisa no mundo.”

Radix é filha de Cameron Diaznasceu de uma mãe de aluguel em 3 de janeiro de 2020. Cinco anos após seu casamento com o músico Benji Madden, a atriz conseguiu iniciar um novo capítulo em sua vida.

A fonte explicou o quanto ela não gosta dos dramas que geralmente são vistos nos sets de filmagem, fora desse caso específico e fora do comum. Esta é a principal razão por trás de sua decisão de deixar o cinema para trás. Agora ela é mãe e a atuação já não lhe dá os mesmos estímulos, não a ponto de ficar muito tempo longe da filhinha.