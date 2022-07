Totti e Elari, preparem o grande cheque. Você ficará na Eur mega-villa e suas ações serão liquidadas

Lugar de Elari Ela ficará com seus três filhos na casa de casal – a mega villa da zona do euro com 25 quartos – e receberá mensalmente de Francesco Totti uma subsídio de dependência a vários zeros. Esses serão os termos do acordo entre o ex-capitão da Roma e o apresentador de TV. Um acordo, aparentemente, que poderia ter sido alcançado fora do tribunal e deve ser finalizado amanhã. Antes da notícia da separação ser anunciada, de fato, o casal estava agindo com “luzes apagadas” para encontrar Square.

Pode ser por isso que em fevereiro passado, após os primeiros rumores da imprensa sobre sua crise, eles negaram tudo. Agora que seu casamento de 20 anos terminou oficialmente e os documentos legais assinados, Blasey decidiu viajar para a Tanzânia com sua irmã Sylvia e os filhos Christian, Chanel e Isabel.

Ação

A separação por “negociações assistidas” é um dos novos procedimentos introduzidos em 2014, que permite chegar ao estado de separação em pouco tempo e sem recorrer a tribunal. Os cônjuges, com a assistência do seu advogado, determinam a guarda dos filhos menores, as disposições de natureza hereditária, quem deve prestar alimentos e em que medida. Uma vez alcançado o acordo, ele fica sujeito à autorização do Ministério Público e, em seguida, os advogados o encaminham ao cartório municipal para homologação. Se Totti e Ilari tivessem optado pelo processo tradicional de separação consensual, como Nicolo Zaniolo e Sara Scapirotta, por exemplo, teriam que comparecer perante o juiz presidente de Roma e esperar mais 6-7 meses para combinar uma partida. Em suma, levaria mais de um ano. Já com a negociação assistida, o procedimento é concluído em um mês e meio, no máximo.

Blasi recorreu ao advogado Alessandro Simeone, um advogado matrimonial de Milão, descrito por seus colegas como um “Mastiff”, especialista em clientes VIP (entre seus clientes, na época, Simona Ventura), e várias pessoas famosas do mundo da Mediaset . Enquanto “Boboni” escolheu ser seu zagueiro Antonio Conte, que seguiu na separação de Zaniolo e Daniele De Rossi, e que ajuda a Roma com justiça esportiva. Mesmo que o verdadeiro “deus ex Machina” pareça ser seu contador histórico, Adolfo Leonardi.

O acordo alcançado prevê ainda que a Totti liquide a sua participação, 90% (as restantes são de familiares de Elari) na Number Five srl e no Sporting Club Totti. O primeiro objetivo é promover as atividades empresariais. O segundo, por outro lado, visa a divulgação do esporte amador através da gestão do centro “Totti Sporting Club” em Ostia. Quanto ao resto, os cônjuges estão em bens separados. Você possui um apartamento em Milão, um em Roma, duas garagens e uma propriedade vazia em parte da villa matrimonial. Enquanto este último possui, a casa em Sabidia, uma vila no distrito de Aksa, um apartamento em Euro, dois armazéns e duas garagens (também na capital).