Quinta-feira, 14 de julho de 2022 – 19:56

Festival de Mascagni, 17 de julho Preziosi e Bocci: Mascagni vs Verga

Do velho castelo a segunda data

ROMA, 14 de julho (askanews) – A nova data com o Festival Mascani será no domingo, 17 de julho, novamente no cenário histórico do antigo castelo, marcando o centenário da morte de Giovanni Verga. A leitura teatral “Mascagni vs Verga” tem como objetivo identificar os personagens do escritor e compositor siciliano de Labron, onde narra de maneira maravilhosa e profunda a briga entre os dois, em referência à Cavalleria rusticana. Dois rostos famosos do cinema italiano serão os protagonistas: Alessandro Preziosi interpretará Pietro Mascagni, enquanto Marco Bocci dará voz a Giovanni Verga. Dramaturgia com curadoria de Alessandro Rossi.



“Por ocasião do centenário da morte de Giovanni Verga no Festival Mascani, está sendo organizado um espetáculo nacional, um espetáculo que começa com a vontade de contar uma história única e que ao mesmo tempo fez história”, confirma o Diretor Artístico Marco Folleri, que continua: Discurso Discurso entre compositor toscano e escritor siciliano. Mascagni VS Verga é uma leitura teatral/musical que conta, não sem ironia, os personagens de duas das maiores bestas sagradas da cena cultural italiana de todos os tempos. A base da polêmica é – desnecessário dizer – a Cavalleria Rusticana que, como observa o autor deste texto teatral inédito, é – o conto perfeito de Verga que, graças ao talento de Mascagni, tornou-se uma obra de música conhecida em todo o mundo. -. Assim, em um diálogo ficcional e surreal entre Mascani e Verga, detalhes, visões, sugestões e provocações a respeito de uma história que terminou naquele momento são contados nos jornais e no tribunal.





Dar vida e palavras a essas duas figuras históricas de Alessandro Preziosi e Marco Pucci, torna-se um desafio que deve ser enfrentado para narrar o nascimento turbulento de uma grande obra como “Cavaleria Rusticana”. “Como tem acontecido muito comigo nos últimos anos – explica Alessandro Preziosi – quando a palavra escrita encontra a música, o que surge é o espírito humano, seja o artista interpretando este ou aquele personagem, ou o espectador que vem. assistir a um show. Eu me sinto muito orgulhoso por tocar Mascagni em sua cidade natal e poder conversar com meu colega Marco Pucci sobre esses dois mágicos maravilhosos.”E o legal também é para Marco Pucci. “Estou muito feliz por passar esta noite em Livorno na companhia do meu colega Alessandro e participar no Festival Mascagni” – confirma Bocci “Será emocionante dar voz a estas duas grandes personalidades, cujas obras imortais são conhecidas em todo o mundo o mundo.”Os eventos programados, agendados até 3 de setembro, passarão da antiga fortaleza para a Nova Fortaleza, do santuário de Montenero para o Mascani Terrace, que inclui a província de Livorno com os eventos de “Terre Mascanian” e a travessia da fronteira Labron , com dois eventos “Mascagni Fuori Porta”, em Lucca e Coimbra (Portugal).De grande importância nesta terceira edição é a presença das grandes orquestras: a Orquestra da Toscana, dirigida por Roberto Gianola, a Orquestra Sinfónica Calabrese, dirigida por Salvatore Accardo, a Orquestra Clássica do Centro em Coimbra, a Orquestra do Teatro Goldoni em Livorno, dirigido por Francesco Di Mauro e a Orquestra de Arcangelo Corelli, e Alicia Galley.Além de produções operísticas e concertos com repertório lírico, sacro, contemporâneo e jazzístico, o festival contará com a inovadora forma “Mello Logic: Uma Investigação da Música”: acreditamos que a ópera, no século XXI, também pode e deve ser narrada com os instrumentos inovadores que agora fazem parte de nossas vidas. Para isso nasceu o Melo-Logic: um formato contemporâneo de produção musical orquestral que visa experimentar novas formas de divulgação artística da música, que aliam entretenimento e interação com qualidade musical.

