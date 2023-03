Agência de receita que não fornece recibos

depois de ser Ameaçar e atacarJimmy Ghione voltou de Striscia la Notizia para a sede da agência de receita Eur 6 Torrino em Roma, onde está Bar não emite recibos Para clientes desde 2018.

O repórter satírico, em particular, foi ao Hulk novamente para obter um arquivo opinião do empregadoe alguns deles – como evidenciado pela transmissão do serviço – foram Cúmplices silenciosos Do gerente de negócios. “Ela não está certa. O recibo é sempre emitidoAlguém comentou, mesmo que fosse a maioria dos trabalhadores Ele não quer responder Para as perguntas de Ghione.

O que aconteceu além da representação de A um fato infeliz E muito feio, representa A Dano de imagem importanteAl disse cabeça de contato Da agência de receita Sergio Mazzi, prometendo um repórter satírico Entre em cima da hora.

“Eu queria esclarecer isso Isso não é um funcionário agência, mas de um tópico externoMazzei continuou. já no passado As verificações foram feitas contra a operadora.