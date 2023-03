Moto 2 | Izan Guevara vai falhar a corrida portuguesa e argentina de 2023 devido a lesão, Jordi Torres irá sucedê-lo | P300.it

Dores no pulso direito e um problema crónico de síndrome compartimental vão obrigar o campeão de Moto3 a manter-se no banco durante as duas primeiras etapas. Torres retorna à Moto2 após nove anos.

O Campeonato do Mundo de Moto2 de 2023 já começou sem um dos nomes mais esperados da noite. O estreante Izan Guevara, vindo da Moto3 depois de ter conquistado o título com grande alarde na temporada passada, terá de falhar o primeiro Grande Prémio do ano em Portugal, agendado para este fim-de-semana, e o seguinte na Argentina, agendado para 2 de abril.

O impulso está relacionado a uma lesão no braço direito de um piloto do GasGas, para ser exato, uma lesão na cartilagem fibrosa triangular do pulso. Os últimos exames médicos realizados também revelaram sintomas atribuídos à síndrome compartimental, o que prolongaria os períodos de recuperação de Guevara. A operação para colocar o braço do espanhol de volta às pistas acontecerá esta semana, mas o nº 28 ficará fora das pistas no próximo mês. Assim, o retorno está marcado para o Grande Prêmio das Américas em Austin (14 a 16 de abril).

Em sua substituição, as duas primeiras corridas do ano para a classe Intermédia vão ser disputadas por Jordi Torres, que regressará à Moto2 nove anos depois da última corrida disputada nesta classe, curiosamente com a equipa Aspar. Para o “Elvis espanhol” será um bom treino tendo em vista o campeonato de motociclismo, cuja primeira etapa decorrerá dentro de poucos meses.

“Espero que Aizan possa se recuperar rapidamente,” disse Torres. “É uma pena que, apesar de sua grande temporada no ano passado, ele começou assim, mas o mais importante é que ele voltou mais forte do que antes. Pela minha parte, estou feliz com a oportunidade que a GasGas Aspar Inde me deu para correr na categoria já participei em 2014 com esta equipe. Tudo é diferente desde que se passaram dez anos. Vou viver isso como aprendizado e como entretenimento à luz do campeonato mundial de MotoGP. Quero começar a aprender com meus concorrentes , que vai estar em outro patamar, porque um piloto nunca para de aprender. É um grande desafio para mim, vai ser difícil voltar a uma classe média, mas vou precisar disso para continuar trabalhando no meu objetivo na MotoE. Haverá Não haverá período de adaptação porque os meus concorrentes já tiveram três dias de testes em Portimão, mas quero dar o meu melhor.”

Fonte da imagem: teamaspar.com