“Quando a história entre Luca e Ivana acabar…”

comentarista de TV Raffaello Tunon Ele foi um ator convidado no octogésimo terceiro episódio casa da gente.

O protagonista da segunda edição de Grande Irmão VIP Ele falou sobre a amizade de cinco anos que teve com ela Luca Onestiniatual concorrente do Gf VIP 7.

As amizades geralmente nascem quando você é um bebê, aquelas que você nasce e nutre quando bebê e depois leva com você. Eu me encontrei com trinta e oito anos Luca Que não é apenas um amigo, mas mais: um filho que já é grande. Para mim ele é um filho. Não posso esquecer uma das primeiras perguntas Luca fez para Ivan :” ravo Como vai você?ela disse, ravo lá‘, porque ele não podia dizer mais nada. Ele respondeu a ela:Eu sei que existe, mas como é?É especial, é o ritmo que faz a música.

Na experiência anterior em casa A maioria dos espionados na Itália diz:

eu cheguei em tudo Grande irmão Muito medo, pois não tenho autoestima mínima e problemas que só tenho a divulgar aqui para minha psicoterapeuta. Cheguei pensando em ficar uma semana ou me aposentar mais cedo. Fui lá porque precisava ver e não acreditava em mais nada. Mas, surpreendentemente, foi uma experiência que me deu, aos 38 anos, a beleza de viver a amizade.

segundo RaffaelloO destino decidirá se uma história de amor entre Luca E Ivana Merazova Será que vai continuar ou não. Para a modelo, o colunista costuma ter palavras de agradecimento, embora admita não ter notícias dela desde o fim do relacionamento com o grande amigo.

Auto Luca vai voltar com Ivan? Veja, quando a história deles terminar, eu irei Ivan Eu nunca mais tive notícias dela. para mim LucaSe ela está feliz, pode ficar com quem ela quiser. O foco da minha vida é ele, m Ivan Eu a amava muito e a amo. Após esta edição do Grande irmão Ela me mostrou, pelo seu comportamento, o apreço que tenho pela mulher que ela é, pois antes de ingressar poderia ter usado a história deles a seu favor (ou desvantagem, pois a verdade sempre aparece), mas não o fez. . Isso significa que minha estimativa, que já era alta, foi confirmada.

Mas era um pedaço de mim e Ivan Não ouvimos nem falamos um com o outro. Nós nos cumprimentamos com muita gentileza, mas ela foi amigável Luca E quando isso não era mais o caso, aconteceu. Ontem de manhã escrevemos um para o outro e expressei um desejo real – pois não tenho utilidade para nada – de jantar para nós três. Mas não jantar para falar da vida. É o destino que os pegará pela mão. Eu disse a ela “Faz muito tempo desde que nos vimos“.

Tenho sofrido muita pressão nos últimos meses, porque tenho um filho que está longe, alguém com quem você conversa três vezes ao dia, com quem você compara… A carência era forte. Além disso, um caminho um tanto turbulento, pois havia vários obstáculos em seu caminho. Eu falei para ela:Eu gostaria de ver nós três em volta de uma mesa novamente, como sempre fiz LucaSomos uma família por causa dos problemas, com todo respeito à imprensa – e Deus abençoe a imprensa e as notícias que saem – conversamos em volta de uma mesa, na nossa privacidade.