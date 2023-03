Aqui está o ator que vai interpretá-lo

Ayrton Senna desembarca na plataforma de entretenimento americana Netflix. Aqui está quem interpretará o inesquecível herói brasileiro.

Somente em seu sexagésimo terceiro aniversário, A Netflix anunciou uma série inteiramente dedicada a Ayrton Senna. Imersão total na vida do esporte e mais um dos pilotos mais famosos e queridos de todos os tempos. No passado, já se falava de um filme dedicado a ele, mas sua dificuldade emocional em encontrar um substituto que realmente o honrasse sempre fez com que os projetos fracassassem.

Pelo contrário, e este foi um verdadeiro sucesso de bilheteria, o diretor Asif Kapadia e a Working Title Films lançaram um documentário em 2011, que foi muito apreciado pelos fãs, e um pouco menos por Alain Prost, que era muito tendencioso e invejoso dele. .

Dito isto, chegou o momento fatídico. Na sequência da excelente resposta do público, mesmo daqueles que não se interessaram por quatro rodas, do programa “Drive To Survive”, que abordou os bastidores do Campeonato de F1 e agora em sua quinta temporada, o americano A gigante resolveu arriscar, lançando um estudo, se assim podemos definir, para o tricampeão mundial.

Senna chega à Netflix, todos os detalhes

Gabriel Leone interpretará o sobrecarregado Beco. Nascido em 1993, um ano antes do trágico acidente em Imola, o ator é mais conhecido no Brasil por ter atuado na série Dom, da Amazon. Por falar nisso Ele também será o herói de outro filme dirigido por Michael Mann, com a temática do automobilismo, centrado no personagem de Enzo Ferrari. Nesse momento, será Alfonso de Portago, o primeiro piloto espanhol a subir ao pódio em um Grande Prêmio da categoria. Apesar desse desfecho histórico, seu destino seria muito amargo, pois morreria com seu co-piloto e dez espectadores em um acidente durante a Mille Miglia de 1957.

A plataforma de entretenimento Stars and Stripes tornou-se bem conhecida A intenção de dar vida a uma produtora de séries com foco no craque do San Paolo já em 2020. No papel deveria ter oito episódios, Mas vários atrasos fizeram com que fosse adiado para 2023, com o corte para seis.

Destinado a desempenhar o papel de diretor dos negócios da família, principalmente a mando de seu pai, Milton, Ayrton frequenta a Faculdade de Economia, apenas para descobrir que tem outra coisa em mente. Motores pulsando e gasolina no coração. A razão pela qual ele decidiu se mudar para a Europa onde começou sua carreira em fórmulas menores, não sem lágrimas com seus pais. Particularmente na Inglaterra, em Snetteron, onde estava acostumado a praias e sol, sofreu muito com o clima cinzento e chuvoso.

Porque a série nasceu

Fazendo sua estreia no circo em 1984 com a Toleman, ele se mudaria para a Lotus, onde conquistaria sua primeira vitória em Portugal em 85. Promover em uma McLaren com motor Honda e dirigido por Ron Dennis seria o ponto de virada. Sua rivalidade com o boxeador Prost se tornaria épica e definiria a categoria para sempre, mesmo de forma dramática. Ele levaria o troféu de Piloto do Ano em 1988, 1990 e 1991. Ver uma vitória no sprint com a Williams em 1993, já tendo dominado em 1992 com Mansell, o levaria a um desejo ardente de descer o Grove. Um erro emocionante, pois o FW09 provou ser muito difícil. Nós sabemos o resto.

Falando sobre os motivos pelos quais a emissora celebrou o personagem de Sina, ele respondeu: “Não queríamos lembrar apenas as etapas tópicas de sua jornada os carros Mas explore sua personalidade e relações familiares. Esta curta série dará aos fãs a chance de superar o atleta e conhecer o homem“.