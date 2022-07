Adeus Erin Fargo, cantora talentosa: ela tinha apenas 59 anos

O mundo da música chora a morte de Erin Fargo, o grande cantor e herói indiscutível da cena italiana dos anos noventa. O público gostou muito dela, ela teve uma grande carreira que a deixou um passo mais perto de ganhar o Festival de San Remo. Depois o silêncio repentino: ela ficou muito tempo fora dos holofotes, vítima de um marido violento. Só graças ao amor de suas filhas Ela conseguiu se recuperarEle ainda voltou para sua maior paixão pela música.

Adeus Erin Fargo, a vida da música

Erin Fargo faleceu aos 59 anos: Para anunciar sua morte foi sua colega Giovanna Nosetti, que, em um influente post no Facebook, quis compartilhar um momento de felicidade. “Olá Irene, quero lembrar de você assim. Nos amávamos sinceramente. Sentirei sua falta “- escreveu Giovanna, despedindo-se de uma querida e fiel amiga.

Erin Fargo nasceu em 1962 (seu nome verdadeiro é Flávia BuzzaglioEle começou a cantar muito jovem em um coral, e depois fez sua primeira aparição no palco Festival de Castrocaro, tornando-os conhecidos e apreciados pelo público. No início dos anos oitenta e noventa, depois que eu soube Enzo Missellipegou um pseudônimo e começou a fazer grande sucesso, principalmente com sua primeira música.

Irene participou duas vezes Festival de San Remoambos na categoria Novos Shows: o primeiro, 1991, com a música mulher Ibsen O que fez chegar ao número dois, e então no ano seguinte com a música como turandot, repetindo o sucesso com o segundo lugar na classificação. Os resultados obtidos no palco Ariston foram seguidos pelos belos singles Eles alcançaram o coração do público. Também nesse período, Fargo decidiu tentar a carreira teatral, participando de diversos musicais.

Erin Fargo, Violência e Redenção

Se no final dos anos noventa ele ainda estava na crista da onda, De repente, Erin Fargo desapareceu de cena. Nada se soube sobre ela por um tempo, até que ela se atreveu a deixar de lado o que foi seu momento mais difícil. Falando de si mesmo na TV, um convidado que assistiu? E na tarde do quinto dia, ela disse que era tão vítima de violência De seu marido: “Eu tinha a fera em casa, ela me batia e eu fingia estar morta”.

Ela viu Irene em seu marido A alma gêmea que ele sempre esperou: “Eu tinha uma menina, minha carreira estava florescendo, ele era uma pessoa extraordinária. Então eu pensei.” Depois os primeiros desentendimentos e o relacionamento que estava se deteriorando apesar dela tentar mantê-lo de pé. Até que o marido começou a bater nela. Eu pensei: ‘Este não é o homem com quem me casei. ” me levou à solidãose me chamavam para trabalhar, respondiam que eu estava internada por uma doença terminal” – revelou a cantora.

Eventualmente, depois de anos de abuso, Erin encontrou coragem para terminar seu casamento. Obrigado pelo carinho das meninasAprendeu a se amar e decidiu que não queria mais sofrer. Acima de tudo, ela decidiu não dar às filhas uma vida de violência. O destino lhe deu uma segunda chance. Ela se redimiu Retorne à cena e colabore com grandes artistas como Gigi D’AlessioE a Lúcio Dalla E a Renato Zero.

Este último, há pouco tempo, foi dedicado a Irene belas palavras Em seu perfil no Facebook: “Temos amigos sortudos e outros para quem o destino manteve um caminho mais difícil. Erin Fargo é uma alma gentil e generosa. Uma artista sensível e emocional. Meus fãs sempre souberam onde procurar e a quem dar seus corações, tenho certeza disso. Nosso abraço a Irene Será muito apreciado e irá beneficiá-lo muito.”