Eugenie de York e o marido mudam-se inesperadamente para Portugal. Fotos e vídeo

A filha de Andrea e Sarah Ferguson segue o marido que vai trabalhar em Lisboa para o milionário Mike Meldman, sócio de George Clooney. Outra “fuga” entre a família Windsor

Eugenie de York se muda para sua casa. destino portugal. Jack Brooksbank, genro de Andrea e Sarah Ferguson, concordou em trabalhar com o milionário Mike Meldman, sócio de George Clooney. Isso vai obrigar o casal a “se mudar” entre Londres e Lisboa – foto | vídeo

resort de luxo – De acordo com meus rumores telegramaO casal vai passar pelo menos seis meses do ano no resort de luxo CostaTerra Golf & Ocean Club (em fase de conclusão) Localiza-se a cerca de uma hora da capital portuguesa. Complexo muito privado e elegante com vista para o Oceano Atlântico.

GIpara mim EX RESIDÊNCIA DE SUSSEX ESQUERDA – Os outros seis meses, Eugenie passará em Londres. No entanto, o casal já deixou Frogmore Cottage, a antiga casa dos duques de Sussex, Harry e Meghan Markle, não muito longe dos apartamentos privados de Sua Majestade no Castelo de Windsor. Com o pequeno August, o mais velho com um ano de idade, eles se mudarão para Ivy Cottage, no Palácio de Kensington.

