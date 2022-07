Um verão agitado no parque “Villa Filipina” em Palermo

O calendário de eventos foi apresentado no parque “Villa Filipina”, variando do teatro farsesco à música, das noites astronômicas às reuniões políticas.

Calendário de Eventos Jardim “Villa Filipina” Palermo, do teatro farsesco à música, das noites astronômicas às reuniões e discussões políticas. Franco Battiato, o cantor e compositor siciliano recentemente falecido, é homenageado com o National Comedy Artists. Pelo segundo ano, o Palermo Pride será sediado e pela primeira vez em Palermo será comemorado o Dia Nacional da Unidade, que encerrará a temporada de verão em setembro.

Após o sucesso de “Una marina di libri”, novamente pelo segundo ano consecutivo em Villa Filipina, a associação Urania de Marcello Barrale e Lisa Cosentino, que administra o parque da cidade desde 2018, está se preparando para o verão com Programa rico em cooperação com muitos parceirosincluindo teatros da cidade, organizações de entretenimento e atores políticos.

Eles anunciam: “Estamos anunciando nossa quarta temporada de eventos de verão, que começou com o primeiro grande evento ‘Una marina di libri’ e com outra peça, o novo conceito deSala de jantar em Monsu Seu nome deriva dos cozinheiros da antiga cozinha do ano 700, período em que nasceu a Villa Filipina.

O público e convidados encontrarão um cardápio variado com uma grande variedade de pizzas, sanduíches, comida de rua siciliana, coquetéis, cerveja, vinho e refrigerantes. Tudo isso enquanto desfruta de um agradável espaço verde no coração da cidade. Mons estará a funcionar todos os fins-de-semana no verão, com a possibilidade de organizar qualquer tipo de evento (festas, conferências, aniversários de todos os tipos). Queremos oferecer um espaço multifuncional, cada vez mais atraente e aberto a todos, que acolhe eventos de grande importância e caráter nacional, como o Dia Nacional da Unidade, pela primeira vez em Palermo.”

o Em colaboração com o Teatro Livreque conclui a segunda temporada de verão em Villa Filippina e Ditirammu, juntamente com organizações de entretenimento como Agave Spettacoli, para um programa variado que será organizado em dois palcos localizados nos 10.000 metros quadrados de Villa Filippina: o grande palco com 800 lugares e o pequeno com 100 lugares junto à zona de refrescos de Monsù.

começa, portanto, Quarta-feira, 6 de julho, às 21h com o festa do fado português “Ponte entre Portugal e Sicília” para o Nevado e termina com o Dia da Unidade Nacional de 9 a 18 de setembro. Agendado com reuniões, discussões políticas e shows de entretenimento. A programação completa pode ser acompanhada na página do Facebook da Villa Filippina.

Sônia Sabatino