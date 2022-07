Pink Night 2022: Convidados e concertos a não perder – o que fazer

Rimini, 29 de junho de 2022 – Cor rosa Pronto para explodir e cobrir todos os 110 quilômetros da costa do Adriático, de komakio para mim católicomais do que 200 eventos programados Que a partir de amanhã ele vai incendiar a Riviera na véspera de Ano Novo no verão. será um noite rosa De Pink & Love, como a afirmação que acompanha esta 17ª edição do evento mais esperado daO Verãoque para este ano voltará às suas origens, ao formato de três dias definido na agenda para o primeiro fim de semana de julho.

Saber mais: Jessica Notaro volta aos golfinhos após 12 anos

Saber mais: Pink Night 2022 Rimini e Romênia 1 de julho: Programa

A recuperação, dois anos após a pandemia – na qual a Pink Night nunca eclodiu de qualquer maneira – ocorrerá de maneira esplêndida a partir de amanhã, quando culminar o primeiro dia ‘rosa’, como mais adequado para a véspera de Ano Novo. Respeito, no surto Fogos de artifício à meia-noite.

O calendário de eventos organizado pelos mais de 25 municípios envolvidos, entre cidades do litoral e do interior, é denso e prestigioso. Acima de tudo, destaca-se aquele que promete ser o centro de gravidade desta noite cor-de-rosa, o teatro da Piazzale Fellini em Ríminionde a fase ribeirinha do Hits de verão do Tim O novo programa de TV, Rai Due, apresentado por Andrea Delogo E a Stefano Di Martino.

Alternando com a vista da praia de Rimini no palco, estarão artistas de renome nacional e internacional, como Bob Sinclar, Ruff, Rkomi, J-Ax E a a sombra e depois brancoE a quantosE a CaroE a Cavaleiro Os convidados também anunciaram de última hora a partir das 20h30 de sexta-feira com entrada gratuita.

Sempre em Rimini e sempre com a música no coração, sábado, 2 de julho, a partir das 22h, a estação Rds será hospedada na Piazzale Kennedy Discoradio حزب Party enquanto no palco da Rimini Beach Arena, a poucos passos do mar, chegou Olá A festa foi idealizada como um verdadeiro festival com uma profusão de músicas, cores e cenários.

Não apenas Rimini No entanto, será destacado pela música e eventos maravilhosos desta noite rosa.

para mim Riccione Acorde de madrugada para assistir ao show fundo do nascer do sol, Com um concerto em particular Marina Ri na ordem do dia de domingo às 15h15.

para mim Bellaria Igea Marina Em vez disso, concentra-se fortemente no carnaval infantil e em toda uma série de iniciativas nos três dias dedicados às famílias, completados com um concerto de domingo à noite com mais de 40 anos de atividade. Cristina Davina.

Os motores estão funcionando durante todo o fim de semana em Misano, onde o circuito será realizado Desafio Mundial GT com a participação de duas provas de sprint da competição Valentino Rossi.

Um grande concerto também está programado para praias de Comacchio, Onde eles vão se apresentar na Viale Iugoslávia no Lido delle Nazioni amanhã e no sábado Lamborghini Eletra Que Cores como convidados de honra.

para mim Sérvia E a Milano Maritima, Por fim, um espaço para os sons do blues e soul nas ruas da cidade, enquanto um sicinatico Ele vai brilhar rosa, como Roda gigante de Riminium arranha-céu símbolo da estância balnear.