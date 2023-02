Nos veremos em breve. Em vez disso, a pneumonia o levou embora.”

Maurício me perguntou:Na sua opinião, quando você vai para o outro mundo, o que acontece lá?Eu respondi: “Não sei, mas vamos melhorar.” “Será que vou conseguir uma TV?“. “Eu não acredito”. “Você sabe o quão chato então“Mas não, você viverá na paz do Senhor.” Bem, façamos com que quem chega primeiro espere pelo último.

Melhores amigos durante 50 anos, Maurizio Costanzo e Giorgio Asuma, 88, ex-presidente do Siae, advogado e confidente de muitas estrelas do cinema e da televisão, conheceram-se em 1973. «Fui presidente da Rusconi Film, Entrei em contato com ele sobre um filme biográfico sobre De GasperiEntão a política nos impôs Rossellini. Ele não se importou:É assim que as coisas são no mundo“. Mas não nos perdemos desde então. Pelo menos um telefonema por dia, café todas as segundas e quartas no bar Vanni, em frente ao Rai. Ele me pediu minha opinião sobre cada um de seus projetos, eu aconselho em ações judiciais , nenhum desacordo em tudo ».

No Teatro Parioli, para um espetáculo de Maurizio Costanzo, sempre havia um lugar na primeira fila reservado para Assumma. «“Se você está aqui, eu me sinto calmo“A única vez que os perdi foi que eles colocaram a bomba na Via Fauro. A partir daí Maurizio me fez prometer que nunca mais perderia um anel.”

Foi Giorgio quem o apresentou Senhorita De Felipe. “Maria era uma advogada admirável, consultora da Sociedade Fonográfica Italiana de Milão. Muitas vezes eu ouvi isso. Ele me perguntou se eu poderia encontrá-los corretor famoso Para participar de uma conferência sobre hacking de discos paralelamente ao Festival de Cinema de Veneza. Bodo estava ocupado, e Vespa também, Maurício fez uma pausa E finalmente aceito. Maria nos pegou no aeroportoEle nem olhou para ela, quase chateado. No Lido, ao descer do barco, um fotógrafo se aproximou. Maurizio disse secamente:Por favor, doutor, fique longe de mim, eu não quero os paparazziE até no jantar ele a fez sentar do outro lado da mesa, voltamos para Roma e o avião nos atingiu duas vezes. Problemas graves em Tarquinia, O piloto pousou verticalmente, manobra arriscada, que coisa assustadora. “Tivemos sorte, hoje começa uma nova vida“Uma vez penduramos no chão». READ Da torcida à sujeira - agora o fim está aqui

E realmente. Dez dias depois, era sábado, encontrei Maria em uma taberna no Viale Mazzini. “vim visitar a tiaFingi acreditar nela. Maurizio me disse na segunda-feira: “Sabe, a Dra. De Filippi é esperta, gostaria que ela trabalhasse como assistente“Assim foi.”

Todo o resto é vida. Casamento no Capitólio em 1995Comemoração do celebrante Francesco Rutelli ao receber cem convidados Vila Asuma. «“Obrigado, encontrei a mulher dos meus sonhos, aquela em cujos olhos gostaria de olhar quando partir“Ele me capturou.

Todo mês de agosto partíamos para Ancedonia. Às sete, éramos só nós dois, tomando café enquanto lia os jornais, e aí o Maurizio afundou na piscina, sem nadar, ainda na água com a cabeça de fora. Carregue com ele fitas de filme toto, Ele deve tê-los visto dezenas de vezes, como ele riu. À noite, fomos ao salão de dança de uma pequena aldeia na Maremma com a orquestra local, é apenas lento No entanto, os dos tijolos gostaram. Porém, após três dias de férias, ele começou a se preocupar, não aguentava mais ficar sem trabalhar. “eu tive sorteEle me disse quando parti para Roma.

Antes de conhecer Maria, ele nunca havia tirado férias. E Ele nunca fez dieta antes. Uma manhã, em San Giuseppe, tomamos café e, por insistência minha, uma sobremesa com creme. À tarde voltei à mesma taberna e o dono disse-me:Você conhece o advogado, seu amigo voltou e comeu a si mesmo doze beignets, um após o outroEntão ele veio Maria que o manteve em uma vara Ela pediu às secretárias que lhe dissessem se o marido estava errado. maurício doces comprados secretamente». READ Festival Guiado Presente: por Giorgio Streler (Teatrical Views)

Eles se falaram pela última vez na quinta-feira.

Liguei para ele na clínica. Maurizio estava bem melhor, sobreviveu bem à pequena cirurgia, mesquinho, Nenhum de nós estava preparado para o pior. Ele estava de ótimo humor, conversamos sobre trabalho, um novo roteiro para um filme, um contrato de TV. Ele me cumprimentou assim:Até breve, não é isso, mas semana que vem eu vou sair“.