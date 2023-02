Partidas ao vivo, escalações e comentários

Amanhã, segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, vigésimo quarto dia de Série A TIM 2022/23 See More. Às 20h45 soará o apito inicial no Estádio Olímpico Lazio Sampdoria. O jogo já está se preparando emocionante. Aqui está a sinopse oficial do DAZN:

Na noite de segunda-feira, dia 24, recebe Lazio e Sampdoria no Stadio Olimpico, em Roma. Para o biancoceleste Sarri, o objetivo é vencer uma formação que busca a salvação como a comandada por Dejan Stankovic, que cruza sua antiga equipe pela primeira vez como técnico na Série A. Seis temporadas passadas na capital, o ex-meia sérvio. Na Lazio de 1998 a 2004. A primeira mão, disputada no final de agosto, terminou em 1 a 1 graças ao gol de Gabbiadini nos acréscimos para empatar para o Immobile. Como terminará o dia?

Lazio Sampdoria: escalações e comentários do jogo

Comente Lazio Sampdoria será confiado a banda Dazen. Vejamos agora as duas possibilidades formações A qual os técnicos decidiram deslocar-se ao estádio com o objetivo de vencer esta partida, que será disputada no terreno da Lazio:

Lázio (4-3-3)

Providel

Marusik

casa de campo

patrick

idade dele

Milinkovic-Savic

Cataldi

Luís Alberto

Zakani

Ainda

Felipe Anderson

Sampdória (3-4-1-2)

Odero

analfabeto

Newtink

Murillo

liris

piscadelas

pratos

Augello

Djuric

gaivotas

Lammers

