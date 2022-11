Sandbox, depois de Aguero também Neymar

campeão brasileiro Neymar Jr. Estrela do futebol asiático e Tottenham Hotspur Heungmin Filho lenda do futebol portugues Lewis parece bom . Três futebolistas (ou ex-Real Madrid e ex-Inter) que estarão todos presentes na nova sede da NftStar em The Sandbox, o mais importante mundo virtual de jogos descentralizados e subsidiária da Animoca Brands.

Naftstar está no centro do projeto

O trio de heróis, aliás, assinou um acordo com nftstar Para participar de seu plano de construir um metaverso global de esportes para bilhões de fãs de esportes que também se preocupam com jogos. O objetivo é envolver a comunidade global com reuniões regulares, projeções NFT exclusivas e acesso a uma arena esportiva virtual, por meio de uma parceria com o conhecido criador de experiências. Web3Forjtambém propriedade da Animoca Brands.

Uma oportunidade única de sandbox

“Estamos emocionados – letras Abe Rin, co-fundador da NftStar – fazer parceria com a The Sandbox para promover nossa marca, celebridades e nossos NFTs. Essa colaboração nos permite aumentar coletivamente a comunidade de fãs de esportes, e-sports e videogames.” Sébastien Borgetco-fundador e COO da The Sandbox: “O esporte é uma parte importante da cultura global e, portanto, estou muito feliz em dar as boas-vindas ao NftStar no metaverso da Sandbox, à medida que continuamos a aumentar nossas experiências e atividades baseadas em jogos. Esportes, Como o último Kuniverse com Kun Aguero.”