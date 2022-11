Irene Cara, a famosa atriz e cantora de canções vencedoras do Oscar, como Fame, Flashdance… What a Feeling, morreu aos 63 anos.

“Essa é a pior parte de ser assessor de imprensa: com estas palavras Moss anuncia a morte de Irene Cara nas redes sociaisfalecido em 25 de novembro A 63 anos Em sua casa na Flórida por razões ainda desconhecidas. Notícia que chama a atenção do mundo do entretenimento e dos fãs despreparados da atriz e cantora americana, que virou lenda com músicas como fome E a Flashdance… que sensaçãoTanto que tem muitos no Twitter perguntando ao alce se isso é verdade. “Infelizmente sim. Seu chefe e eu fomos notificados há algumas horas. Eu sou o secretário de imprensa dele. Confie em mim, eu gostaria que isso não fosse verdade. Temos trabalhado em vários projetos legais que farão ela e seus fãs incrivelmente felizes. Nós vamos acabar com eles. Ele adoraria assim.” Todo mundo a conhece pelos papéis que ela teve nos filmes mencionados, mas quem foi Irene Cara realmente?

criança prodígio – É a história de uma criança prodígio. Como muitas futuras estrelas americanas, a carreira de Irene Cara começou jovem. Originalmente do Bronx, participei de um concurso Pequena Miss América Eles chegam entre os cinco finalistas. Aulas de piano, canto e dança a mantêm ocupada desde os cinco anos de idade, acumulando participações em shows importantes como Johnny Carson O programa desta noite E a O relógio amador original. Ele tinha 9 anos quando estreou no mercado fonográfico com seu primeiro álbum, Esta es Irene, que foi gravado em espanhol. Nesse mesmo ano, 1968, ela atingiu a Broadway no musical Maggie Flynn. Este talento precoce está claramente destinado a brilhar e torná-la uma estrela. Porém, antes desse momento, ainda havia espaço para algum aprendizado. A série de TV estreou em 1970 vida amorosae, alguns anos depois, apareceu nas telonas com Aaron Loves Angela and Sparkle, filme baseado na carreira de The Supremes.

Fama e alegria sucesso – O nome de Irene Cara está na boca de todos nos anos 80 graças à fama (na Itália seriam famosos). A princípio Irene é escalada como dançarina, mas quando os produtores a ouvem cantando, eles não podem deixar de reescrever o papel desenhado para ela. Então Coco Hernandez cantou o tema do filme A interpretação é recompensada b Oscar de Melhor Canção. Para a fama, Cara também gravou mais duas canções, Hot Lunch Jam e Out Here on My Own, pela última das quais ela recebeu outra indicação ao Oscar. Não apenas isso: a artista foi indicada ao Grammy de Melhor Novo Artista, Melhor Nova Artista Pop Feminina e ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Principal em Musical. Mas o melhor ainda está por vir, porque depois de 3 anos Irene Cara canta Flashdance… que sensação, tema principal do filme Flashdance. Com produção de Giorgio Moroder, a canção se tornou um sucesso internacional, e em 1984 ganhou o Oscar de Melhor Canção Original.

1990 e 2000 Embora depois dessas façanhas sua carreira não tenha atingido alturas semelhantes, Cara continuou a trabalhar como atriz e cantora. Seu último álbum, Carasmatic, é datado de 1987 Mas não deixa rastros. Em meados dos anos 90 voltou a tentar estrear-se no género Eurodance, e por uma curiosidade que talvez nem todos saibam, experimentou um remake de You Need Me, cover de Ti sento de Matia Bazar, e com toda a minha heart, cover de Movin’ on do italiano Novecento Extremely.

anos 2000 veja isso Ele se concentrou na atividade ao vivo como solista e com seu grupo Hot Caramel. Voltou com eles para gravar um disco: Irene Cara Presents Hot Caramel, em 2011. Mas também há espaço para mais TV. Dois reality shows musicais em que Erin estrelará: Hit Me, Baby, One More Time em 2005 para a NBC e Gone Country em 2008. “Ela era uma alma incrivelmente talentosa cujo legado viverá para sempre por meio de sua música e filmes”, lembra a porta-voz Now .