Copa do Mundo da FIFA no Catar 24 de novembro de 2022 – Agenda e comentaristas Rai Sport – Rai 4K

Todas as 64 partidas da Copa do Mundo de 2022 Será transmitido ao vivo e exclusivamente nos canais Al Rai TV. Em detalhes, 37 serão transmitidos na Rai 1, 19 na Rai 2 e 8 na Rai Sport HD. Em particular, todos os jogos a serem disputados em horário nobre na fase de grupos e todos os jogos a eliminar, desde os oitavos-de-final até à final, serão transmitidos no Rai 1. Rai 2 e Rai Sport HD irão, em vez disso, receber parte dos jogos em a primeira etapa com a escolha da transmissão no Rai Sport HD para que as partidas sejam disputadas ao mesmo tempo.

Rai Sport Training – Toda a reportagem da TV da Copa do Mundo ficará a cargo de comentaristas, comentaristas, apresentadores e repórteres da Rai Sport, tudo coordenado pela Rai Sport. Donatella Scarnaticapitão da equipe da Copa do Mundo Ray 2022. Em detalhes, os comentaristas serão Stefano PezzottoE a Luca de CapitaniE a Dario Degenaro E a Albert Remedicompanhia Layla me condenouE a Antonio DegenaroE a Claudio Marchisio E a Sepino Nella. Quatro, no entanto, enviados: Alexandre AntinelliE a Marco LollobrigidaE a Simon Rolandi E a Jacopo Volpi. Eles terão a missão de enriquecer a história das partidas, desenterrar a curiosidade e trazer o público para “dentro” de uma Copa do Mundo que, além de ser disputada pela primeira vez no inverno, está sendo disputada em um país que, através da cultura e da tradição, ainda está por descobrir.

clube da copa do mundo – Após a experiência bem-sucedida das Olimpíadas de Tóquio, eles retornarão todas as noites após a partida das oito horas. Alessandra DiStefanoE a Sara me ouviu E a Yuri Chichiou triploclube da copa do mundoTambém nesta circunstância, o formato da transmissão permite um misto de análise técnica, típica de cada pós-jogo, e espaço para comentários mas também para entreter, com convidados rotativos, VIPs e não VIPs, para falar de futebol, mas também de cultura, de música , cinema e muito mais.

Por que como ele diz José MourinhoQuem só conhece futebol não sabe nada de futebol.

A Copa do Mundo inteira minuto a minuto – Desde a partida de abertura entre Catar e Equador, no domingo, 20 de novembro, até a final, no domingo, 18 de dezembro, a Rádio 1 e a Rádio 1 Sport apresentarão uma reportagem detalhada sobre a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A Copa do Mundo inteira minuto a minuto Será um grande espetáculo esportivo e totalmente gratuito. As 64 partidas serão transmitidas ao vivo graças a uma equipe de 8 comentaristas de rádio e ao comentário técnico de Fulvio ColofatiE a Bebê DosenaE a Massimo Orlando, Sepino Nella E a Kátia Serra Tanto na Radio 1 Sport, a emissora digital objetiva, quanto na Radio 1 Rai. Além disso, de segunda a sexta-feira, após o apito triplo da última partida do dia, das 22h05 às 23h00, será transmitido Torcida Mondial, que repetirá o programa de sucesso Torcida Radio 1 neste verão. Ao microfone, editor-chefe da Redação Esportiva Philip Corsini E a Guido Ardon. Para a parte musical haverá Max de Tomasi. Insider: Apresentando desafios, formações, curiosidades, análise tática, entrevistas com campeões, precedentes históricos, comentários de especialistas, perguntas dos ouvintes e insights sobre os principais tópicos. Além disso, durante todo o evento esportivo, incursões em outros programas, bem como serviços nas páginas esportivas das principais edições do Gr.

copa do mundo digital – Copa do mundo de futebol terá clareza máxima Reproduzir Ray Que, além de sediar partidas ao vivo, também terá uma seção dedicada sob demanda, onde destaques das partidas e entrevistas encontrarão espaço logo após a final. Todos os jogos estarão então disponíveis, desde o apito final até ao final do Mundial, também na íntegra e on demand, para quem não teve oportunidade de acompanhar em direto, para os insiders mas também, simplesmente, para quem não pode se dar ao luxo de perder nem um único minuto do evento mais importante, esférico em geral.

Torcendo motivos – Sabemos que não há nenhum motivo especial para se tornar torcedor deste ou daquele time, e isso se aplica, antes de tudo, aos clubes. Porque é claro que cada um de nós tem os Açores no coração. No entanto, quando acontece, infelizmente, que a Itália não está nas finais da Copa do Mundo, você necessariamente tem que encontrar uma seleção que a acompanhe com mais entusiasmo. E para isso, daremos a você uma ferramenta especial: “Dez razões …”, ou as razões pelas quais você prefere a França à Espanha, a Alemanha à Inglaterra ou a Argentina ao Brasil. E se você escolher no final, talvez, torcer pelo Marrocos Hakimi ou pelo Canadá Davis, tudo bem também…

Era uma vez no décimo – Há um elemento da iconografia diversificada do futebol que é simbolizado por ele mais do que qualquer outro: nº 10. Aqueles que o usam ou carregam nos ombros ao longo da história muitas vezes passaram pela porta da frente. Por isso, a partir do número 10, Reproduzir Ray Ele criará um programa original que levará o público da web para a Copa do Mundo do Catar durante a última Copa do Mundo. Um projeto que evoluirá para a criação de dez clipes de 3 minutos, criados inteiramente a partir de imagens de arquivo contidas em um arquivo raio de tish. Cada segmento será composto por dez episódios – na verdade – ligados à história dos Mundiais: em suma, será uma espécie de top ten dos eventos que mais marcaram o torneio (os dez gols, as dez defesas, as dez mais curioso, etc…). O produto será publicado exclusivamente em Reproduzir Ray.

Notícias da Copa do Mundo Rai – Em cada um dos 29 dias durante os quais a Copa do Mundo FIFA de 2022 acontecerá, os telespectadores Rai sintonizam o canal digital terrestre 48 do Ray News 24ou entrando em contato pelo site Rainnews.it, você terá a oportunidade de encontrar partidas, entrevistas e conteúdos exclusivos do HL para um programa que nunca foi tão rico em termos de Copa do Mundo. E não é só isso: todos os dias, nas tradicionais datas com esportes 24agendado para as 12h30 e 19h30, um espaço de quinze minutos será dedicado exclusivamente à Copa do Mundo, com fotos, entrevistas e reportagens do Catar, enriquecidos por comunicações ao vivo com o estúdio Rai Sport montado dentro do IBC em Doha, a emissora internacional central que será, no período entre 20 de novembro e 18 de dezembro, o castelo planetário da informação na chave do futebol.

Copa do Mundo Qatar 2022 exclusivamente para Rai – Programa de hoje

10h45 – RAIDUE alta resolução: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT – 210 Tivùsat]

Futebol: Copa do Mundo 2022 – Grupo G, Rodada 1 | Suíça e Camarões (ao vivo)

Estádio Al Janoub em Al Wakrah [Qatar]

Suspensão: Luca de Capitani – Suspensão: Sepino Nella

Estudando em Doha [Qatar]: Marco Lollobrigida e Antonio De Gennaro



13h45 – RAIDUE alta resolução: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT – 210 Tivùsat]

Futebol: Copa do Mundo 2022 – Primeira Rodada, Grupo H | Uruguai x Coreia do Sul (ao vivo)

Estádio Al Janoub em Al Wakrah [Qatar]

Suspensão: Dario Degenaro – Suspensão: Andrea Stramaccione

Estudando em Doha [Qatar]: Simona Rolandi e Daniel Adani

16h40 – RAIDUE alta resolução: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT – 210 Tivùsat]

Futebol: Copa do Mundo 2022 – Primeira Rodada, Grupo H | Portugal – Gana (ao vivo)

Do Estádio 974 em Doha [Qatar]

Suspensão: Albert Remedi – Suspensão: Antonio Degenaro

Estudando em Doha [Qatar]: Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio

19h45 – Raiono alta resolução: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT – 210 Tivùsat]

Futebol: Copa do Mundo 2022 – Grupo G, Rodada 1 | Brasil x Sérvia (ao vivo)

Do icônico Lusail Stadium em Lusail [Qatar]

Suspensão: Stefano Pezzotto – Suspensão: Daniel Adani

Links e entrevistas: Stephen Reed

Estudando em Doha [Qatar]: Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio

22h00 – Raiono alta resolução: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT – 210 Tivùsat]

Título: Campeonato Mundial de Clubes (Ao Vivo)

Do estúdio TV3 – Milão

No estúdio: Alessandra Di Stefano, Sarah Simone, Jory Chichi, Diego Antonelli

Amplificadores: Ferdinando Di Giorgi, Paolo Magini, Gianfelis Facchetti, Massimiliano Saccani, Umberto Martini, Claudia Garcia, Alessandro Antinelli, Claudio Marchisio, Marco Bellinzzo

Circolo dei Mondiali narra a ação no Catar usando o futebol como uma lente global para interpretar a sociedade contemporânea. Esporte, informação e entretenimento se unem em uma nova história para esta World Series muito especial, disputada pela primeira vez no outono. Também na mesa com a apresentadora, o elenco fixo é formado por Sarah Simoni, Juri Chichi e Diego Antonelli. Em cada episódio há um grande convidado surpresa, protagonista de discussões e “desafios” no estúdio. A partir das 23h00 a programação continua exclusivamente no RaiPlay.

23h00 – Raiono alta resolução: [disponibile su Rai 4K can 101 DTT – 210 Tivùsat]

Categoria: Bobo TV – Especial Qatar

com: Christian Vieri, Antonio Cassano, Daniele Adani, Nicola Ventola

Disposto em uma formação típica – Vieri, Adani, Cassano e Ventola – Bobo TV conta a Copa do Mundo à sua maneira: não mais apenas no Twitch, mas também no Rai1 e RaiPlay através de 22 discos de cerca de 4 minutos cada, transmitidos no final do partidas programadas nos canais de TV Rai, incluindo a final. Uma linha direta entre a Itália e o Catar dedicada ao entretenimento futebolístico.

Todas as partidas Copa do Mundo Fifa 2022 Também serão transmitidos em altíssima definição, ou seja, em qualidade 4K, com frescor. Não apenas via satélite, através Canal 210 do TivùSatmas também no modo híbrido, HbbTV, que pode ser recebido de smart TVs conectadas à Internet (com pelo menos uma versão HbbTV 2.0.1 ativa e Ouça o Canal 101 TDT – Início direto – ou sintonize qualquer canal Rai ativando o aplicativo Rai TV +, seção “Canais de TV”, ativo no RAI A. esforço tecnológico adicionalRay, para garantir o melhor aproveitamento possível de um evento planetário como a Copa do Mundo da FIFA para os telespectadores.

Programação RAI 4K (Can.101 DTT – 210 Tivùsat) 24 de novembro de 2022

06:00 Programação Rai 4K

10h45 Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022: Suíça e Camarões (ao vivo)

13:00 Notícias: TG2 Giorno

13h30 Notícias: TG2 Costume e Società

13h45 Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022: Uruguai – Coreia do Sul (Ao vivo)

16h10 Secção: Notícias do Parlamento

16h15 Notícias: TG2 LIS

16h18 Manchete: Clima 2

16h20 Notícias: TG2.0

16h40 Copa do Mundo da FIFA Catar 2022: Portugal – Gana (Ao vivo)

19:00 Telefilme: Hawaii Five-0

19:45 Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022: Brasil x Sérvia (Ao vivo)

22h00 Título: Campeonato Mundial de Clubes (Ao Vivo)

23:00 Reportagem Especial: BoboTV – Special Qatar

23h05 Programação Ray 4K

