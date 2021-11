Georgette Polizi comemora 21 semanas de gravidez

A influenciadora Georgette Polizzi, ex-concorrente do Temptation Islander com o marido David Tracy, comemora sua gravidez de 21 semanas com um post no Instagram: “Não consigo conter os sentimentos.”

georgette polonês sobre a lua para chegar ÚnicoDavid concebeu com ela. .s concorrentes anteriores ilha da tentação Comemore hoje 21 semanas de gravidez Por Georgette que ficou muito animada e informou seus fãs no Instagram por meio de um post em que apareceu em uma foto i as mudanças Quem sofreu seu corpo nos últimos meses com uma longa mensagem anexada:

Hoje é 21 semanas de nós. Estou entrando no sexto mês na próxima semana.

Não pensei, mas esses meses se passaram.

Você está crescendo dentro de mim, mas ainda estou com medo …. Quando você me conhecer, entenderá muitas coisas, entenderá por que demorei a experimentar alguns sentimentos.

Mas um dia vou te contar tudo sobre mim.

Eu olho para esta foto e não consigo conter a emoção. Estou sentado nesta mesinha com vista para o canal em Veneza com seu pai e estamos tomando café da manhã. Juntos, imaginamos o dia em que você estará aqui conosco, e gostamos de imaginar como será.

Estamos esperando por você baby Sun Leia também: Temptation Island Georgette Polizi no hospital

Evento Gravidez por georgette foi o fruto de um longa viagem médica Que a jovem acompanhou com muito empenho e não houve nenhum sofrimento olhando para dificuldade Quem conheceu no caminho para a gravidez.

Georgette Road

Georgette e Davide Eles estão casados ​​há cerca de dois anos e anseiam pelo nascimento de um filho, apesar das muitas dificuldades. georgetteNa verdade, descobri há algum tempo que ela sofre de Esclerose múltipla. Além disso, também foi descoberto que ele sofre de problemas de infertilidade. Portanto, para engravidar, a jovem teve que enfrentar um caminho Reprodução assistida.

A influenciadora também agradeceu publicamente ao médico que a acompanhou na viagem, Dr. Loro Buffo: