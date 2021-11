Ripping the Edges: Netflix Series Review por Zerocalcare :: Blog on Today

Existem algumas pessoas que têm a habilidade inata de se conectar com outros humanos, tocar as cordas mais profundas de suas almas, para ir direto ao seu gatilho emocional. É o dom de grandes comunicadores, simpatizantes, de quem busca nos mínimos detalhes sobre si mesmo e sobre os outros e só pode viver colocando seu dom à disposição de uma forma de arte.

Zerocalcare é um daqueles, daqueles que falam a língua das pessoas com simplicidade, clareza e uma verdade inquietante. E a verdade, mesmo através dos desenhos animados que se movem em frente à tela, são vistos em sua totalidade, são solicitados como espectadores, e são necessários tanto na imaginação narrativa quanto na vida. E é assim que esses poucos são suficientes Personagens que conhecemos Na verdade, Limestone, Sarah, Sico, Armadillo, Alice e todas aquelas paranóia que ainda sentimos, assim como o herói desta série, trinta anos depois, a mera banalidade da vida cotidiana, o azar de um passado tortuoso, o descritivo peculiaridade do dialeto romano, a constatação de que no final não há uma resposta para as questões existenciais, mas apenas a própria vida e o calor das pessoas ao nosso redor. Isso é o suficiente para se sentir bem.

Corte ao longo das bordas É uma série simples e direta, é como canções pop que parecem não dizer nada, mas depois te dizem tudo que você precisa e não há necessidade de um enredo que saiba o quão linear e interconectado é porque a própria vida não tem tal linear afinal de contas, como a Zerocalcare nos ensina, é apenas uma linha pontilhada cortada ao longo das bordas que nunca deixa uma forma perfeitamente definida. Esta série fala sobre a vida como ela é, sem sentido, sem explicação, sem coerência e razoabilidade. A Zerocalcare foi capaz de entreter o público ruminando sobre Cavaleiro Bojack, Ele o arrasta para dentro de sua mente e o faz debater sua consciência e seus pensamentos autodestrutivos, o entretém com uma piada estúpida e, no momento seguinte, o leva de volta ao abismo profundo. Esta série é um clímax emocional e vai da típica ironia “romana” a momentos de extrema seriedade que levam à contemplação do sentido da vida.

Os seis episódios de Corte ao longo das bordas Também está repleto de inúmeras citações da cultura pop dos anos 90/2000, e quase se torna um exercício mental em tentar encontrá-las todas, de Tiziano Ferro a mãe como amigaDar The Handmaid’s Tale uma Como faço para conhecer sua mãe E para aqueles que cresceram ao longo dos anos, a série animada de Zerocalcare tornou-se uma viagem no tempo, uma viagem romântica de volta no tempo, mas também um grande conforto para o coração.

Aqui, Zerocalcare tem o poder de confortar as pessoas orquestrando aquela parte paranóica, insegura, invejosa, atenciosa, egoísta que ninguém quer se mostrar porque é considerada algo para se envergonhar. Mas os lados sombrio e “feio” devem ser reconhecidos e trazidos à luz também. E é assim que a série animada é suficiente para nos fazer sentir menos sozinhos, porque outra pessoa, em algum outro lugar do mundo, assim como nós, luta para mostrar que pintam suas vidas com perfeição, mas então nossos olhos caem no papel e ele está cheio de rachaduras. No entanto, bordas rasgadas à mão, mesmo se você tentar seguir a linha pontilhada, inevitavelmente terão algumas manchas, então você também pode exibi-las e mantê-las.

A nova série animada Zerocalcare da Netflix só pode convencer em suas falhas de fabricação, pois mostra a vida como ela é, sem significado real, mas com calor humano com calor humano. Ao longo do caminho, a beleza reside nisso.

Avaliação: 8