Vírus Corona hoje. A Praça Duomo em Milão é proibida para marchas, nenhuma passagem verde

20:37

ECDC: Uma situação muito preocupante em 10 países da União Europeia





Na União Européia, a situação epidemiológica em relação a COVID-19 É “extremamente preocupante” em 10 países, nomeadamente Bélgica, Bulgária, Croácia, República Checa, Estónia, Grécia, Hungria, Holanda, Polónia e Eslovénia. oEcdc No Relatório Semanal de Doenças Infecciosas, referente à semana de 1º a 7 de novembro.

Em 13 outros países (Áustria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Islândia, Irlanda, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Romênia e Eslováquia; países não pertencentes à UE também estão incluídos no EEE e no EEE) é extremamente “alarmante” “, enquanto em 3 outros países (Chipre, França e Portugal) é” algo alarmante “. Aos 4 anos (Itália, Malta, Espanha e Suécia) “não é muito preocupante”.

Em comparação com a semana anterior, 4 países (Bélgica, Finlândia, Liechtenstein e Polônia) pioraram, enquanto 5 países (Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia e Suécia) melhoraram. Os outros 21 países permaneceram na mesma categoria.