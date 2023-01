Virgem, alguns peixes para fritar são inevitáveis: seu horóscopo para hoje, quarta-feira, 18 de janeiro

Horóscopo do Barba Negra Hoje, quarta-feira, 18 de janeiro

Áries. 21/3 – 20/4

Com o apoio da Lua em Sagitário, hoje não é difícil agir com precisão e eficácia. Os nervos estão firmes e a mente muito clara. As experiências de viagem enriquecem os horizontes culturais. Renovação de propriedade ou relacionamentos.

touro. 21/4 – 20/5

Sem obstáculos para se preocupar. Notícias tranquilizadoras sobre litígios, financiamentos e investimentos de longo prazo. Clima plano, mas não despreze um pouco de sossego: vai beneficiar o seu corpo e a sua mente. Tratamentos de fitness e beleza.

gêmeos. 21/5 – 21/6

Problemas não resolvidos do passado interferem em sua agenda, levando a aborrecimento e frustração. atrasos de viagem Contradições na família. Você não pode desrespeitá-los, talvez eles precisem reconhecer a responsabilidade.

Câncer. 22/6 – 22/7

Existem aspectos no céu que chamam a atenção para o equilíbrio de um casal. Você receberá gatilhos para iniciar pequenas e grandes mudanças. Prepare o cenário com uma lista de seus hábitos mais difíceis e invista sua energia para quebrá-los.

Leão. 23/7 – 23/8

Com a ajuda da Lua em Sagitário em trígono com Júpiter hoje, os obstáculos são fáceis de superar e superar. Motivação, força interior e confiança. A energia e o otimismo entram em campo para te dar uma mãozinha e com esses aliados o sucesso é garantido.

Bakr. 24/8 – 22/9

Algum peixe para fritar é inevitável, especialmente no trabalho. Você está claramente nervoso: há pouco respeito pelos papéis e muita conversa fora do papel. Sem vôos de fantasia, sem pontos de vista: Prossiga em pequenos passos em direção a soluções construtivas.

Escala de peso. 23/09 – 22/10

Os astros apóiam seus projetos e o convidam a agir, sem dar importância aos julgamentos de quem definitivamente tem opiniões ultrapassadas. Ao confiar em seu parceiro, você pode viver junto com grandes experiências enriquecedoras.

o escorpião. 23/10 – 22/11

Hoje encontra você em conflito com despesas e orçamentos. não se preocupe! Se você ainda não adicionou as contas, tem um jeito pronto de ganhar mais. Não desista de se divertir, de sair com os amigos, por causa dos muitos compromissos de trabalho.

Sagitário. 23/11 – 21/12

Posição dinâmica: hoje Júpiter apoia a Lua no signo. Seu passeio pode não ser do agrado de todos, mas é perfeito para você do jeito que é. Nada é dito sobre trabalho e estudo. Seja aquele que habilmente dirige o jogo, os outros irão ouvi-lo.

Capricórnio. 22/12 – 20/01

Ao revisitar experiências já feitas no passado, será possível que você veja quais erros foram cometidos e tome providências para fazer o possível para que eles não voltem a acontecer. Desejo de temperamento calmo e um tanto tímido. Uma boa leitura, um passeio no parque em solidão.

Aquário. 21/01 – 19/02

Uma proposta de colaboração em uma área pela qual você é apaixonado revigora o entusiasmo e põe em circulação ar fresco e energia positiva. Charme, simpatia e um toque de originalidade fazem de você, segundo muitos, pessoas verdadeiramente especiais.

Peixe. 20/2 – 20/3

Atmosfera um pouco chata. Contente-se em fazer o mínimo, descanse o máximo possível e mantenha o equilíbrio ao máximo. A frieza com que recusa a discussão de hoje é, em todo o caso, um escudo para esconder o aborrecimento

