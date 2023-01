Leilão para enfrentar CR7 e Messi na Arábia: lance de R$ 2,5 milhões

Amistoso na quinta-feira, 19 de janeiro, entre Vitória E Paris Saint Germain Pode ser a última travessia direta entre Cristiano Ronaldo e Messi. Um evento a não perder com o governo saudita a não querer deixar nada ao acaso ao lançarleilãoque terminará na terça-feira, dia 17, o que abre mão da possibilidade de, entre outras coisas, os dois fenômenos se enfrentarem no final da partida.

Conforme relatado pelo ministério do entretenimento do estado saudita, o leilão já atingiu 10 milhões de concorrentes, pouco mais de 2,4 milhões de euroscom a última oferta recebida de Musharraf Al-Ghamdi, Gerente Geral do Grupo Imobiliário AgarOne. O maior valor vencerá o leilão e o valor arrecadado será doado para instituições de caridade.

O nome do prêmio foi alterado “inimaginável” E haverá a oportunidade de assistir ao jogo entre Al-Nasr e Paris Saint-Germain, assistir de perto à entrega de prémios à equipa vencedora, entrar no balneário e Daí o encontro de CR7 com o novo campeão do mundo no Catar, Messi. Os dois não se enfrentam no mesmo campo desde dezembro de 2020, quando a Juventus derrotou o Barcelona, ​​comandado por “Pauls”, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.