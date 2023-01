A Luta Continua é um documentário baseado no livro de Aldo Cazzolo

Rai Documentari apresenta “Lotta Continua”, um documentário transmitido na sexta-feira, 13 de janeiro, às 21h25, no Rai Tre, que traça a história do grupo político de mesmo nome a partir do encontro entre os movimentos estudantis e sindicais, ocorrido fora da portões. Fiat Mirafiore. Produzido por Verdiana Bixio para Publispei com Luce Cinecittà em colaboração com Rai Documentari e Rai Play, “Lotta Continua” é livremente inspirado em Os meninos que queriam fazer a revolução escrito por Aldo Cazzullo e dirigido por Tony Saccucci (Nastro d’argento para ” La prima donna” e uma menção especial no Nastro D’Argento Doc por “Il pugile del duce”) e foram escritos por Andrea DiMartino, Eleonora Orlandi e Tony Saccucci. O docufilm também está disponível exclusivamente no Rai Play em uma série documental de quatro episódios.

No final da década de 1960, enquanto a revolução anti-regime une jovens de todo o mundo, um grupo revolucionário nasce em Turim. A reunião desencadeou entre os trabalhadores de Mirafiori e os defensores do movimento estudantil. O grupo ainda não tem nome. Ele vai tirar da manchete dos primeiros panfletos que foram distribuídos nos portões da fábrica: “A luta continua”. Da primeira carreata interna da Fiat às eleições de 1976, passando pelo outono quente, o massacre na Piazza Fontana, a morte de Benelli e o assassinato do comissário Calabresi, o documentário narra uma década crucial na história italiana através das palavras de alguns dos meninos da época: Judd Lerner, Eri De Luca, Vicki Franzinetti , Marco Boatto, Paolo Liguori, Giampiero Mugini, Marino Sinipaldi. Após a dissolução do movimento, alguns se tornaram políticos, jornalistas e gestores. Outros preferiram continuar a luta através de formas mais violentas e dramáticas, mas a maioria simplesmente desistiu da atividade política.