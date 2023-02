Despedida de Maurizio Costanzo, Paixão em Funerária – Cultura & Spettacoli

Centenas de pessoas na funerária da sala da Protomoteca de Campidoglio para se despedir do último Maurizio Costanzo, Faleceu ontem aos 84 anos. a esposa Maria Devilipi Veio de uma entrada lateral. Com ela, o filho adotivo do casal, Gabriel, está em prantos. Juntos ocuparam as primeiras filas de parentes e amigos, e a apresentadora, de terno preto e óculos, continua conversando com o filho para consolá-lo, e também observa o fluxo de pessoas rezando em homenagem ao marido aguardando o caixão. e Campidoglio e mais dois filhos de Costanzo, Camila e Saverio.Lino Banfi, Valerio Mastrandrea, Mara Venier, Pierluigi D’Aco, Fiorello, Paola Barali Gianni Ippoliti, Mara Venier, Pierluigi D’Acoque se desfez em lágrimas, Rudi Zerbi, Ermit Relacci São algumas personalidades conhecidas que vieram homenagear. Mastandria colocou uma rosa branca no caixão.

primeiro ministro Geórgia Meloni O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, foi recebido na sala funerária

Costanzo “nos deixa o legado de um grande jornalismo que sabe se conectar com todos e entender que a dimensão humana das coisas é muito importante. Ele era um homem de ideias próprias, mas sabia entender a todos e se interessava muito pelo ser humano. caráter das pessoas”, Meloni disse ao sair da funerária. “Não há muitas pessoas capazes de fazer o que ele fez nos últimos anos – acrescentou -. Ele também era um grande caçador de talentos, alguém que adorava tentar entender o que dizia alguém que ainda não tinha grandes responsabilidades.” “Estou associado a ele com memórias muito antigas”, explica o primeiro-ministro, “não posso dizer que sou um talento que ele descobriu, mas a minha primeira aparição na televisão foi no programa de Maurizio Costanzo, tinha mais ou menos 17 anos Ele é alguém que passou por nossa história e tem um ponto de vista claro sobre os acontecimentos.” Perdemos um grande jornalista.”

“Raramente vi uma honra como um referendo. É como se jovens e velhos neste país tivessem se curvado diante de Maurizio Costanzo.” ele disse que Gianni Letta, na saída da funerária de Maurizio Costanzo onde chegou com seu filho Giampaolo, CEO da Medusa. Ele acrescentou: “Tenho uma lembrança bonita e positiva dele – acrescentou – ele colheu todas as coisas importantes que plantou na vida”. Antes dos outros “Ele entendeu o poder da televisão, apropriou-se dela e administrou-a bem, com inteligência e humanidade como um governante esclarecido. Maurizio Costanzo é a televisão”.

Entre os primeiros a chegar Francesco Rutelli com sua esposa, Barbara Palombelli e Emanuela O’Reilly. Saindo da funerária, Rutelli disse: “Ele ajudou milhões de italianos a entender e explorar a vida. Com seu jeito inteligente, sóbrio e curioso, ele entendeu o que estava por vir.”

“Quando Tg2 Post nasceu, entrei em contato com ele para saber suas impressões e ele as deu para mim, junto com alguns conselhos muito amigáveis ​​e cordiais, que apreciei muito. Ele era um mestre da televisão e acho que deixou uma marca importante no jornalismo e na televisão italiana. Também por isso decidimos de acordo com o Palazzo Chigi Anúncio do cerimonial fúnebre”. O ministro da Cultura disse isso Gennaro Sangioliano Na saída funerária. O ministro lembrou ainda que havia feito amizade com o jornalista anos antes, enquanto ele escrevia uma biografia de Giuseppe Brezzolini.

O funeral de estado acontecerá na segunda-feira na Capela dos Artistas, na Piazza del Popolo, em Roma.



“Há uma comovente homenagem de homens e mulheres romenos a um gigante da televisão, cultura e jornalismo como Maurizio Costanzo, que também era um homem de extraordinário profissionalismo e humanidade. Uma pessoa muito gentil e gentil, um profissional como nenhum outro”, disse o prefeito. Roma Roberto Gualtieri Na saída funerária. “A reação generalizada na cidade prova que pessoa a quem todos devemos tanto e a quem Roma honrará apropriadamente – acrescenta – ele é. Agora há um abraço coletivo de Roma a ele, sua família e aqueles que bem- desejantes.”

“Aprendi a vida e a humanidade com ele. Uma coisa que sempre dissemos um ao outro é que nos encontramos tarde. Tentamos ter ideias para a cidade que ambos amamos. Descobri alguém com uma humanidade muito profunda, que é capaz de falar de coisas muito profundas e muito leves ao mesmo tempo, de rir e emocionar.” “. Disse o ex-prefeito de Roma Virgínia Raggi Na saída da câmara funerária de Maurizio Costanzo na Protomoteca Hall em Campidoglio.