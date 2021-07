Vírus e frio de verão

Estamos apenas no final de julho, mas em meados de agosto, com toda a probabilidade, já poderemos contar o verão 2021 entre aqueles que mais ouvimos em quase todas as áreas do conhecimento (áreas favoritas: virologia e lei). Desta vez, estamos arriscando o Guinness. Uma das coisas é que há alguns dias, depois de ler uma série de feras na rede sobre o assassinato de Voghera, a Ilha da Tentação me pareceu um programa de entretenimento decente. Afinal, estamos em um momento de (suposta) equivalência de opiniões, independentemente da formação escolar de quem as expressa. Isso é o que você diz, que alguém vai se lembrar, cuja televisão dirigida a um incrível médico de longa experiência que não acreditava em seus ouvidos, se tornou (mesmo contra sua vontade) o manifesto de um grupo de pressão que ignora as academias e o poder do científico. comunidade a exigir o direito de se manifestar, mesmo que não saiba do que se trata.

Uma boa paráfrase do Artigo 3 da Constituição poderia ser assim: Todos os cidadãos têm igual dignidade intelectual e são iguais perante as ciências. Pois agora não há domínio do conhecimento no qual ninguém (mas realmente ninguém) se sinta no direito de abrir a boca e desafiar para um duelo aqueles que estudaram por toda a vida. Um colega oficial que estuda a epidemia com base em dados estatísticos há cerca de dois anos e escreve longos e complexos editoriais neste jornal disse-me há poucos dias (juro a verdade, nada mais que a verdade) que tinha ouvido ( mas apenas com os próprios ouvidos) uma teoria inventada pelo INPS Covid. READ Uma autorização de saúde obrigatória, que é o que outros países fazem





Bem, nem os Noos e Ni Vaxes que enlouqueceram na televisão e nos jornais nas últimas semanas pensaram em tamanha estupidez: mas se esta invenção desagradável encontrar uma boca disposta a pronunciá-la, nem mesmo em um pub, mas para um conhecido pensador acostumado a se documentar e pensar antes de tomar a palavra significar Que vivemos um momento realmente difícil, em que a ignorância perdeu todas as restrições e se acredita, com um incompreensível sentido de liberdade de opinião, que todo animal tem direito a cidadania no debate público. Às vezes me pergunto que tipo de sociedade é pré-formada, uma sociedade que se expressa sem nenhum conhecimento de assuntos complexos, e finge corrigir aqueles que dedicaram grande parte de suas vidas a esses assuntos, e o cenário que me parece faz Duckburg parecer como uma cadeia da sociedade popular.

A disponibilidade imediata de qualquer tipo de conceito é uma grande oportunidade que a Internet nos oferece. Mas se a rede é ótima para encontrar uma receita de ciambota ou responder rapidamente ao seu filho que lhe pede a capital de Portugal, então um advogado ou um virologista não estará a um clique de distância. Não podemos falar sobre coronavírus ou autodefesa clicando nele no Google. Você deve estudar medicina, como direito penal. Existem cursos de graduação especiais para isso. A graduação leva anos de trabalho. Vejo você no Próximo sábado.

