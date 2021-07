Vasco Rossi: Desde sua estreia como antenas da Rádio Dolomiti, depois daqueles shows por alguns antes de seu grande sucesso – Cultura e Entretenimento

Trento. A primeira aparição do Vasco Rossi no Trentino? em 1975. Não tão rockstar, no entanto. Como piloto aéreo da Rádio Dolomiti. E talvez até ilegal.

Foi Angelo de Tese, autor e patrono da Rádio Dolomiti, quem fez isso acontecer no outono de 1975. Eles foram apresentados por um professor de Caveden. Vasco Rossi em Zuka montou uma rádio pirata. Ele foi um verdadeiro trabalhador da Radio Punto e com sua tecnologia conseguiu converter um transmissor militar e transmiti-lo para a banda FM.

De Tessie pediu-lhe ajuda – ele pagou – e Vasco Rossi concordou. Eram tempos em que o Tribunal Constitucional ainda tinha de dar sinal verde para as famosas “rádios gratuitas”. Rossi também teve que construir a antena, pois claramente não é possível encontrá-la à venda. Então pense nisso também, graças ao apoio de rádio amador de Trentino. Engenhosamente, Vasco Rossi instalou uma antena no telhado da casa de Tessie em Maragão. E assim na fria véspera de Natal de 1975, às 18 horas, na frequência 101,5, de Tessie disse: “Esta é a Rádio Dolomiti e transmite de Maragon di Vezzano.”

Então, aquele que viria a ser Blasco, decidiu que as rádios gratuitas, ou piratas, não lhe convinham mais, queria tocar e cantar. Em 1977, aos 25 anos, começou a realizar e gravar concertos. E voltaria ao Trentino alguns anos depois, em 1981, em um show inesquecível. São os anos em que ele começa a se definir, mas são anos de “morar” em lugares improváveis ​​como San Martino Spino, Formigine, Concordia Sula Secia, Sanguinaro … com músicos não encontrados e em discotecas que mais parecem saunas. jovens suados que Procuram aventuras de sábado à noite ou a clássica Festa dell’Unità, onde, no entanto, a maioria do público afirma que é um bom smoothie.

Mas em 1980 ele lançou seu terceiro álbum, Erro do Alfredoe acertou o alvo. Ele tem 28 anos, sua fama está crescendo, ele está acertando e está começando a ganhar seguidores. Mas, gostem ou não dos puristas, é a aparição no Festival de Sanremo de 1982 que alimenta Blasco, Vasco Rossi. Ele surtou, ele amou. Insultou Nantas Salvaggio que o acusou de ser viciado enquanto estava no “Fado Massimo”, a canção deu respostas ao jornalista: “Como aquele gajo, aquele gajo que escreve no jornal”.

Torna um escândalo e, em última análise, torna o que era e o que é. E assim em 1982 começou uma nova digressão, “A Volta do Fado al Massimo” e a 10 de Junho de 1982, numa noite quente, chegou também a Rovereto na Fiesta del Oneta para um concerto nos Giardini Milão, aqueles à frente do Mart. Não exatamente em arenas e estádios que ele irá participar em alguns anos.

Vasco, jeans e camisa preta vão interpretar algumas de suas canções históricas. Mas as 300 pessoas que pagam o preço querem ouvir a canção de Sanremo. Pagaram 5.000 liras, que é pouco mais de dois euros e meio, mas isso acontece outras vezes. A Itália ainda precisava vencer a Copa do Mundo pela terceira vez e a capital administrava seus próprios governos e só há dois anos houve uma bomba na estação de Bolonha. Ele vai terminar sua festa com Al-Bashira, uma canção que muitos não conheciam, ali, entre os postes de iluminação dos jardins do Corso Petini: “Respira devagar para que não haja barulho, durma à tarde e acorde com o sol … Pode chamar a atenção. . E às vezes você tem pensamentos estranhos. Uma mão, uma mão te toca … “

Uma obra-prima do rock. Alguém menciona alguns passos. No ano seguinte, a 23 de abril de 1983, voltaria ao Trentino, no Teatro Tenda da Piazza Sanseverino, mas os preços já subiram, está mais seguro e menos poético, pelo menos na roupa e na atitude. Eles vão pedir-lhe assinaturas. Mas renderá muito pouco. Reza a lenda que alguém lhe perguntou na noite de Rovereto. Alguma alma piedosa, mais por compaixão do que por convicção. Agora que alguém tinha um legado nas mãos.

Vasco se lembra mesmo assim: No anúncio do evento de 2022, postou lindas fotos em preto e branco tiradas por Dino Banatto. “Meu show em Trento em 1983”, o mais famoso músico de rock italiano escreve no Instagram, depois segue com palavras e fotos de Banatto em “4000 Trento”.

Aqui estão: “No dia 23 de abril de 1983 foi erguida uma grande tenda na Piazza Sanseverino. Naquela época na cidade não tínhamos palácios ou estruturas adequadas para receber shows, a tenda podia acomodar três mil pessoas e acreditava-se que era bastou para conter a torcida do Vasco Rossi. Concerto Demasiada espera, e os organizadores logo perceberam que o espaço não seria suficiente. Várias pessoas conseguiram entrar sem ingresso rastejando por baixo dos lençóis. Logo o ar dentro estava quase irrespirável , então ele abriu as entradas para evitar problemas. “

E de novo: “O Vasco subiu no palco e ficou uma abelha. Belo show”.