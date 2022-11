Niko Fedenko, cantor e compositor de Tied to a Grain of Sand, morreu aos 89 anos – Corriere.it

A partir de Equipe editorial on-line

O cantor, compositor e compositor Niko Fedenko, mais conhecido por sua canção “Stretched to a Grain of Sand”, morreu ontem à noite em Roma.

Cantora, compositora e compositora faleceu esta noite em Roma aos 89 anos Niko Fedenko. A notícia foi confirmada a Adnkronos por sua esposa, Annamaria, e sua filha, Gwendalina. Domenico Colarossi nasceu em Roma em 24 de janeiro de 1933. Cantor e compositor brilhante desde o início, Fidenco alcançou o sucesso na década de 1960, com canções retiradas de trilhas sonoras, principalmente que paraíso (em italiano Up in the sky), do filme Dolphins de Francesco Maselli, mas sobretudo com a canção amarrado a um grão de areiaconsiderado o primeiro hit de verão da história da música italiana.

Em 1939, aos seis anos, Fedenko mudou-se com a família para Asmara, na Eritreia, onde permaneceu até 1949. Em 1960, já estava em estábulo da RCA italiana em Roma, onde foi apresentado anteriormente Franco MiliciPrincipalmente como autor. O diretor artístico Enzo Miccucci também acha sua voz interessante. E quando o diretor Francesco Maselli está procurando uma música para seu filme golfinhosMiccucci o presenteia com uma música inédita, What a Heaven, composta pelo Maestro Giovanni Fusco.

O espécime foi escavado por um jovem pequeno tony, por Filho de Fosco e Fedenko. Mas é precisamente este último que a produção favorece. A gravadora não esperava a princípio Publicação Da peça 45 rolos, mas a pressão de lojistas e atacadistas, devido solicitações de público (o filme foi recebido de forma muito positiva nos cinemas), pressionam a gravadora não apenas para pontuar a versão em inglês, mas para agilizar o retorno da Fidenco ao sala de gravura Para gravar na mesma faixa de acompanhamento orquestral, não versão italiana In Heaven para ser colocado no lado B a 45 rpm que permaneceu desde 31 de dezembro de 1960 No topo organizar Quatro semanas. READ Jubilee Queen: Quem era o homem de uniforme com Elizabeth na varanda - estrangeiro

Depois de What a sky Fidenco grava outras canções em inglês e italiano retiradas de Trilha sonora De blockbusters como: Mesma frase do filme A menina com o saco com Claudia Cardinale; O Mundo de Suzy Wong do filme de mesmo nome com William Holden, que alcançou o primeiro lugar por cinco semanas em 1961; êxododo filme com Paul Newman; Rio de lua de Breakfast at Tiffany’s com Audrey Hepburn; O homem que não poderia ser amado do filme de mesmo nome com George Peppard E uma mulher no mundo do filme mulheres do mundo.

Seus sucessos não param por aí Trilha sonora. Em meados da década de 1960, a Fidenco compilou uma série de as melhores musicas No ranking: With You on the Beach (segundo lugar em Un disco per l’estate 1964), If You Lose Me, How Is Born Love, A casa di Irene, Desire to Dance (finalista em Un disco per l’estate 1965 ), Gota do Mar, Não é verdade, todas as pessoas, mas sobretudo amarrado a um grão de areia (1961), considerado o primeiro exemplo de slogan de verão Italiano na história, com 14 semanas de permanência no topo da parada, primeira ultrapassagem de 45 rpm na Itália milhão de cópias vendidas (até chegar a um milhão e meio).

Em 1966, Fidenco deixou a RCA para se mudar para procissão Mas, a partir de agora popularidade sujeito a um curvando-seApesar de sua participação, sua única participação no Festival de Sanremo na edição de 1967 é lembrada sobretudo pela tragédia a morte A partir de luigi tenko. A cantora que apresenta a música assinada por gianni mica ma piano (para todos os estados de vigília) emparelhada com compartilhar, não consegue entrar na final. Depois de minimizar por conta própria Discos popFidenco está de volta para cuidar novamente Trilha sonoraE a

Compondo para o chamado cinema de gênero ao longo dos anos 1970 e 1980, começando com Espaguete Ocidental (Primeira trilha sonora de In the Shadow of a Colt) para o chamado exploração sexual Como a lei de d. Menga (1971), The Little Girl (1975) e a série cult Emanuelle, também participouHorror Para o filme Zombie Holocaust and the Transições Joe D’Amato Holocaust Porn. READ Close incendiário sobre figuras generosas, última provocação - Libero Quotidiano

O único álbum pop produzido nesta década Meu verão com Cinzia, lançado em 1970 pelo selo Ri-Fi. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, A. popularidade inesperada Entre o público mais jovem, também em termos de vendas, graças às muitas abreviaturas gravadas para almas Japonês, fenômeno personalizado televisão desse período. O curta Don Chuck Castoro conseguiu vender mais de quatrocentas mil cópias, colocando Fidenco de volta nas paradas. Nesta década também voltou a gravar álbuns pop como My Mania de 1981 e Direction Prohibited de 1989.

Na década de 1984-1994 com colegas Ricardo del TurkoE a Jimmy Fontana E a João MikaFidenco da vida para super 4squarteto em que reapresentou canções retiradas do repertório rearranjado dos anos 1960 do chave modernacom o qual lançou três álbuns de sucesso comercial moderado. Em 2007 ele se apresentou ao vivo como parte da Lucca Comics & Games, canto direto alguém Trilha sonora E a abreviaturas A partir de Honorários tornar-se um culto. Na esteira desse renascimento, em 2019, a gravadora Siglandia lançou uma compilação de todas as siglas em desenho animado De Fidenco Edição remasterizada E a Limitadopara compensar a ausência de tais gravações no mercado fonográfico, incluindo gravações digitais.