Bloqueio, toque de recolher e restrições de viagens na Europa

Dado o aumento de infecções também devido à disseminação da nova variante da Covid – chamada Omicron – diferentes países ao redor do mundo estão mais uma vez revisando as restrições, tanto internamente quanto ao entrarem dentro de suas fronteiras. Circunstâncias que, infelizmente, tornam o feriado de Natal incerto para muitos. Esperando que a situação melhore logo, vamos tentar entender juntos o que é Destinos que restringem as regulamentações de viagens – E não só.

Fechando as fronteiras em Israel

De acordo com a legislação atual, em vigor até 15 de dezembro de 2021, os italianos também podem viajar a Israel para turismo. Porém, a partir de 29 de novembro e pelos próximos 14 dias, as fronteiras do país serão no Oriente Médio fechado novamente.

O anúncio foi feito pelo governo por meio de um comunicado que afirmava:Estrangeiros não estão autorizados a entrar em Israel, exceto em casos aprovados por uma comissão especial“. no princípio, Pelas próximas duas semanas Nenhum cidadão estrangeiro poderá entrar em Israel.

A verdadeira pressão entra em vigor em conjunto com o início das comemorações Festival das Luzes Judaico, Hanukkah. Ordens mais restritivas também foram emitidas para cidadãos israelenses vacinados retornando do exterior, que passarão por uma quarentena obrigatória de 72 horas e, eventualmente, farão um segundo teste de Covid.

Regras para viajar para o Reino Unido

Anunciámo-lo há alguns dias: O Reino Unido também reviu as suas regras de viagem devido à variante Omicron. Especificamente, qualquer pessoa que entrar neste país deve:

Reserve um swab de PCR molecular – de uma lista de distribuidores autorizados e a um custo bastante alto – para ser realizado no Reino Unido no segundo dia de chegada;

preencha um PLF – Formato do localizador de passageiros (indicando os detalhes da reserva de tampões e o anúncio da conclusão do curso de vacinação contra a Covid na Itália ou em outros países aceitos);

Viaje com um certificado de vacinação (incluindo o Corredor Verde Europeu) a ser mostrado quando solicitado na fronteira.

Se todos os requisitos acima forem atendidos, não há necessidade de limpar antes da partida e um período de isolamento preventivo de 10 dias após a chegada. No entanto, é necessário fique na solidão Até que chegue o resultado do teste.

Em essência, as pessoas vacinadas que entram na Grã-Bretanha não podem se mudar de seu hotel ou apartamento pelo menos nos primeiros dois a três dias, tornando quase impossíveis estadias de curta duração. Os não vacinados ou tratados com uma única dose da vacina devem permanecer isolados por 10 dias (além de fazer um swab no segundo e no oitavo dias após a chegada ao Reino Unido). Máscaras também são obrigatórias No comércio e nos transportes públicos.

As regras internas da França

Regras rígidas, mesmo na vizinha França. Em primeiro lugar, é necessário apresentar um certificado da Covid ou Passe de saúde Para acesso a locais de entretenimento e cultura (incluindo museus, cinemas, teatros e salas de entretenimento), bares, cafés e restaurantes (mesmo em locais fora do edifício).

O corredor verde também é necessário para embarque em aviões, trens e ônibus de longa distância, bem como para acesso a consultórios médicos e shoppings de grande porte. Exibir este certificado é obrigatório para 12 anos ou mais.

A situação na Áustria

A Áustria não está em melhor situação, onde um seguro geral, que também atinge a população vacinada.

Viagens de natal na alemanha

Na Alemanha, onde há um aumento significativo de infecções, a linha dura não foi ultrapassada pela chanceler cessante, Angela Merkel, que propôs o fechamento imediato até 8 de dezembro. No entanto, em algumas áreas, a chamada regra “2G” (vacinação ou cura) foi introduzida, Que permite o acesso a espaços fechados apenas para pessoas que foram vacinadas ou recuperadas.

Cada estado pode regulamentar as disposições de forma independente, no entanto, isso resulta em diferenças potenciais entre regiões individuais. Além disso, em áreas onde a taxa de hospitalização excede um limite crítico, a chamada regra “2G plus” pode ser considerada, que prevê outras restrições, como acesso a espaços internos apenas para vacinação e tratamento, mas junto com a apresentação de uma negativa resultado do teste e aderência da máscara.

No fim, Stephen SeibertA porta-voz da chanceler Angela Merkel disse isso na Alemanha “Estamos avançando para a introdução de restrições aos contatos mais amplos dos não vacinados – Mesmo em sessões secretas – H Restrições a grandes eventos“

O punho de Portugal é muito duro

A partir de 1 de dezembro A pista verde não é mais suficiente para entrar em Portugal. Uma restrição muito rígida afeta todos os viajantes, incluindo os provenientes de países da União Europeia.

Na verdade, quem viaja para Portugal deve apresentar no momento do embarque:

Teste com resultado negativo do teste molecular (TAAN) realizado nas 72 horas anteriores ao embarque ou, alternativamente, teste do antígeno (TRAg) com resultado negativo nas 48 horas anteriores ao embarque.

no princípio, Obrigação de esfregar também de vacinar ou se recuperar da Covid.

A decisão de Portugal, que tem surpreendido Bruxelas desde o Corredor Verde Europeu, lançado no início do verão, teve como objetivo facilitar as viagens entre países da UE, com o objetivo de isentar os viajantes com regras como a quarentena à chegada.

No entanto, o regulamento prevê que os países da UE A possibilidade de introdução de freios de emergência A utilizar quando a situação epidemiológica noutro Estado-Membro se deteriora rapidamente devido à introdução de requisitos de teste e quarentena. Tudo isto, no entanto, apenas no caso de as medidas serem excepcionais, proporcionais, temporárias e, se possível, aplicáveis ​​apenas a nível regional.

Além disso, oObrigação de mostrar a via verde Em discotecas e discotecas, para viagens aéreas ou marítimas, visitas a asilos e hospitais, eventos culturais e desportivos ou grandes eventos corporativos.

A máscara é exigida no transporte público, em hospitais, em lares de idosos, em locais que hospedam shows e eventos de entretenimento, em grandes superfícies.

República Tcheca cancela mercados de Natal

Más notícias vêm de República Checa Os mercados tradicionais de Natal foram cancelados. Mas não só, o estado também decretou o estado de emergência de 30 dias, que prevê também o fechamento de boates e restaurantes das 22h às 17h.

Para acessar edifícios e serviços, o Conclusão de um esquema de vacinação ou recuperação total.

fechamento da holanda

No Holanda, Pelas próximas três semanas, pelo menos, locais de entretenimento como cafés, museus e cinemas devem fechar às 17h e até às 5h.

O mesmo destino para as instalações desportivas interiores e exteriores que têm de baixar as venezianas às 17:00, mesmo que continuem os treinos nocturnos e os jogos desportivos para atletas profissionais.

As restrições também se aplicam às residências, onde são permitidas, no máximo, quatro hóspedes maiores de 13 anos.

Aperto belga

muito apertado Bélgica No encerramento de discotecas, são proibidas as festas privadas – exceto em casamentos e funerais – e os restaurantes, com um máximo de 6 pessoas à mesa, devem deixar os últimos clientes até às 23 horas.

Pelo menos essas medidas permanecerão em vigor Até 19 de dezembro. Os mercados de Natal são seguros, mas também devem fechar às 23h. Festas privadas em locais públicos também são proibidas.

O retorno do Corredor Verde para a Dinamarca

Dinamarca voltou para Força a via verde Para reduzir a infecção por Covid-19. O passaporte verde é novamente necessário para entrar em bares, restaurantes e boates, mas também para participar de grandes eventos. Apenas residentes menores de 15 anos estão isentos.

Toque de recolher na Irlanda

O toque de recolher está de volta à Irlanda também, de onde Quinta-feira, 18 de novembro Todos os bares, restaurantes e casas noturnas devem estar fechados até as 23:30 h. Medidas aplicáveis ​​a quatro semanas, excluindo quaisquer acessórios.

Além das restrições mencionadas anteriormente, também existem regras mais rígidas quanto ao isolamento preventivo (cinco dias) em caso de contato com pessoas infectadas e uso de máscara, bem como a extensão da terceira dose da vacina antivírus Covid . Para todos. Para maiores de cinquenta anos. e finalmente, Obrigação de mostrar a via verde Para chegar a cinemas e teatros.

Lembramos, no entanto, que a situação está mudando constantemente. Por isso, antes de organizar uma viagem, é sempre bom consultar os sites institucionais dos países de destino e a página de Ministério das Relações Exteriores ViaggiareSicuri.