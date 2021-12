Ladies ‘Paradise 6, 1 de dezembro de 2021: Episódio

Antevisão do Paraíso das Senhoras 6, 1 de dezembro de 2021

o A aposta Paraíso Feminino 6 A partir de 1 de dezembro de 2021 esperado em Rai 1 às 15:55 na primeira vista. A menos que a programação seja alterada, é quando o Paradiso começa no primeiro canal de Rai. Alternativamente, você pode segui-lo Ray Play Em Derita streaming sob demanda.

Abaixo você encontrará amostras de Paraíso Feminino 6 A partir de 1 de dezembro de 2021!

Trama do paraíso das mulheres 6 – episódio 58

Agnes Ele entende que o equilíbrio na família é muito delicado. Considerando o fato de que Tina Ele fica sabendo do relacionamento de sua mãe com o capataz, e a mulher decide recuar. É melhor conter as consequências enquanto houver tempo para isso. AgnesMais uma vez, lançou uma sombra sobre as necessidades de sua família. Ele jura seu amor por seus filhos. promessas Tina Que ele nunca mais vai ver Armando. Portanto, Tina faz sua parte e decide enfrentar pessoalmente o amante de sua mãe.

Vittorio sabe que ele está confiado a Venere papel instrumental no evento de lançamento da nova coleção de vegano. São as meninas que desfilarão diante dos jornalistas, com os novos manequins. Portanto, Conte incentiva Vênus a fazer tudo o que puder para tornar este momento atraente e emocionante. É bom que eles mostrem seu comprometimento na primeira série.

Irene Ele tem um coração mais mole do que sai. Com medo de estar perto de Gemma pode ficar longe dela Stefania. Então, ele usa as ferramentas à sua disposição para garantir que isso não aconteça.

Tina e Salvator Eles não sabem a verdadeira razão por trás disso Giuseppe Ele saiu. Armando é livre para aconselhá-lo Agnes Para não esconder mais dos meninos. É verdade que eles sabem de acordo com a Ferrari. SalvatoreNesse ínterim, ele tem uma proposta que vai colocar toda a família em crise: por que não passar o Natal juntos na Alemanha Giuseppe?