Game, o acrobata que limpa cambalhotas em quadras de basquete é uma estrela social: ‘E agora eu sonho com uma NBA’

seu nome Antonio Lourenço Van Donem. Ele tem 43 anos, 22 dos quais dedicados à sua especialidade, e agora é uma das estrelas mais populares das redes sociais. A visão é verdadeira, basta pesquisar em qualquer mecanismo de pesquisa jogar esfregão homem Ou, português, sua língua materna, “jogo de palavras limpas. Resumindo, um jogo, um limpador de chão. Porque é isso que Toy faz e ela se tornou a arte de entreter. As luzes se apagaram nos últimos dias, quando o Angola del Cesta Ele desceu sobre o parquet como muitas outras equipes nacionais na janela de qualificação para o próximo Campeonato Mundial. E mais do que as façanhas dos gigantes nacionais, o desenvolvimento do Toy virou notícia na web. Piruetas, saltos acrobáticos, rolos e escorregões diversos, tapas no parquet e cortinas com os jogadores.

Le Showman Soul Parquet

Este é Toei, o showman emprestado para o caso de limpeza do estádio. A maioria dos fãs pensa que estou aqui apenas para limpar, mas não é o caso. Eu também tenho um desconto e esse desconto é o campo de jogo ”, disse Toei em uma entrevista ao site. Fiba que, como muitos, enlouqueceu por ele. “Gosto de entreter os adeptos, mas a minha prioridade é a segurança dos jogadores e árbitros.” Não é nenhuma surpresa que eles a amem. A sua primeira limpeza acrobática do parquete foi no dia 1 de Agosto, que é o clube de maior sucesso do seu país. Depois veio a seleção nacional e depois as viagens pela África. Vaticum para o grande sonho. “Eu gostaria de limpar o chão da NBA algum dia”, continua Toei. Talvez não muito longe. Também foi falado no Nba.tv e quem sabe se mais cedo ou mais tarde a chamada não virá para garantir a segurança dos tornozelos de LeBron e Steve Curry.